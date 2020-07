Suécia dispara em números de casos de Covid-19

Um pescador identificado como Ryan Cowley registrou o momento em que um tubarão -mako pulou para fora da água e quase caiu dentro de um barco pesqueiro. O caso aconteceu na costa da cidade de Queensland, na Austrália, no dia 15 de julho.

Cowley conseguiu filmar o tubarão pulando para fora da água e dando cambalhotas várias vezes. Entretanto, em um dos saltos, o animal quase caiu em uma outra embarcação que passava pelo local. Confira o registro:

A fisherman has captured incredible video of a jumping mako shark off north Yeppoon. The excited fish nearly landed in the Rockhampton man’s boat while he was casting a line at Perforated. Credit: Ryan M Cowley. https://t.co/PNrJc2LX5T #7NEWS pic.twitter.com/zAQ2pAlRvv

— 7NEWS Central Queensland (@7NewsCQ) July 16, 2020