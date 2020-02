Sucuri de 5 metros devora galinhas e é capturada em fazenda no Acre; assista

arrow-options Divulgação/Bombeiros Depois de ser capturado, animal foi devolvido à natureza.

Uma sucuri de aproximadamente cinco metros de comprimento foi encontrada em uma fazenda na zona rural de Rio Branco, no Acre , na última terça-feira (11). Os moradores acreditam que o réptil foi o responsável pelo sumiço de diversas galinhas das fazendas locais.

Ao se depararem com o animal, os moradores chamaram o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar no local, realizou a captura da sucuri . Segundo as autoridaes, o réptil foi levado para uma avaliação na qual os veterinários constataram que ela estava em um ótimo estado de saúde. Confira:

Além disso, as autoridades acreditam que, por se tratar de uma espécie com hábitos aquáticos, o animal tenha chegado ao local por conta de um a barragem existente na região. Depois de passar pelo cuidado dos veterinários, a sucuri foi devoldida à natureza nas proximidades do Rio Acre.