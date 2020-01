Sucuri de 5 metros atravessa avenida, para trânsito e é resgatada ‘na mão’; veja

arrow-options Reprodução Maristela Temer, filha de Michel Temer

A filha do ex-presidente Michel Temer (MDB), Maristela Temer, de 48 anos, atropelou uma mulher na manhã desta quarta-feira (29) no bairro de Pinheiros, em São Paulo. As informações são da Jovem Pan.

Maristela Temer estava com a CNH vencida e tinha mais de 121 pontos na carteira. Além disso, estava em uma CRV que tinha restrição judicial quando atropelou uma secretária de 40 anos, na rua Ferreira de Araújo. Maristela prestou depoimento na 14ª DP e afirmou que estava dirigindo com velocidade permitida para o local e não viu a pedestre.

De acordo com a delegada do caso, Maristela esperou o socorro chegar e não apresentava sinais de embriaguez. Ela teve CNH e carro apreendidos e foi liberada após o depoimento. A vítima teve uma luxação no pé e foi encaminhada para o hospital.