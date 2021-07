Sucuri de 2,5m é flagrada tomando sol em hotel do Mato Grosso do Sul

Foto: Victor Ramalho Sucuri de 2,5m foi flagrada tomando sol em lado de hotel

Uma sucuri de 2,5m foi foi flagrada dentro de um lago em um hotel no Pantanal. Victor Ramalho que fez o flagrante, contou ao G1 que a cobra tomava sol e estava tranquila, não se importando com a presença das pessoas que aproveitavam para registrar o momento.

Victor disse as fotos que foram postadas pela página Pantanal Oficial no sábado (17), foram feitas há duas semanas.

“Essa foi a primeira vez que consegui filmar ela [sucuri]. Mas ela sempre aparece nesse ponto para tomar sol. As pessoas ficam encantadas admirando-a”, disse Ramalho que trabalha há 5 meses em um porto do hotel Passo do Lontra, em Miranda (MS).

Segundo o jovem, o lago é formado logo após a cheia na região. O espaço fica com água boa parte do ano e a sucuri, pode ser facilmente vista neste ponto da propriedade. Ele ainda alerta que não é permitido alimentar o animal, já que esse é o habitat natural da sucuri.