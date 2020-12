Sucos com cenoura: saiba como ter uma pele mais bonita no verão

Reprodução: Alto Astral Sucos com cenoura: saiba como ter uma pele mais bonita no vero

O verão já está chegando e, se você quer ter uma pele mais saudável, firme e viçosa para aproveitar os dias quentes , os sucos com cenoura podem ser uma ótima opção para te ajudar a conseguir o bronzeado perfeito. Isso porque são fontes de antioxidantes, agentes que combatem a ação dos radicais livres – responsáveis pelo envelhecimento precoce das células do corpo e por facilitar o aparecimento de doenças como câncer, além do desgaste da cútis, gerando rugas.

“A cenoura ainda apresenta, em quantidades significativas, sais minerais como cálcio, potássio, sódio, zinco, selênio; fibras e vitaminas B6, B12, C e E”, afirma a nutricionista Luana Vasconcelos. Todos esses nutrientes refletem em um metabolismo saudável e com bom funcionamento do organismo, longe de enfermidades e cheio de energia.

A cenoura também é um dos alimentos mais ricos em betacaroteno , uma provitamina que é convertida em vitamina A no organismo. “Essa substância é responsável pela conservação da cor da pele e auxilia na manutenção do bronzeado”, explica a nutricionista Clarissa Baia Bargas Uezima. A vitamina A também é fundamental para a saúde da visão, pele, mucosas, ossos, cabelos e sistema imunológico. Para você aproveitar ao máximo todos esses benefícios, separamos algumas receitas deliciosas. Confira!

Receitas de sucos com cenoura para incluir no cardápio

Essas receitas são muito simples. Você só precisa bater todos os ingredientes no liquidificador e o seu suco já estará pronto! Se quiser que a bebida fique ainda mais refrescante, basta deixar a cenoura na geladeira antes de preparar.

Suco de cenoura com abacaxi

Ingredientes:

2 xícaras (400ml) de suco puro de abacaxi

3 cenouras picadas

30ml de suco puro de limão

Suco energético de chá verde

Ingredientes:

2 xícaras (400ml) de suco puro de laranja

4 colheres (sopa) de mel

1 xícara (200ml) de chá verde pronto gelado

1 cenoura picada

6 cubos de gelo

Suco contra prisão de ventre

Ingredientes:

1 copo (250ml) de suco puro de laranja

1/2 maçã

1/4 de cenoura

1 fatia de mamão picada

8 uvas sem caroço

2 folhas de couve picadas

1 colher (chá) de lasca de gengibre

Suco com verduras

Ingredientes:

1 copo (250ml) de água

2 folhas de couve-flor

3 fatias finas de cenoura

1 colher (sopa) de broto de alfafa

Suco de cenoura com erva-doce

Ingredientes:

1 cenoura picada

1 folha de couve picada

2 ramos de erva-doce

1 copo (250ml) de água

Mel a gosto

1 colher (sopa) de linhaça marrom

Consultoria: Luana Vasconcelos, nutricionista; Clarissa Baia Bargas Uezima, nutricionista | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha