Sucesso como ator mirim nos anos 2000, Pedro Malta está noivo

Reprodução/Instagram Pedro Malta, que fez sucesso na Globo quando criança, está noivo





Pedro Malta , que era sucesso absoluto nos anos 2000 ao integrar o elenco de várias novelas da Globo , entre elas ‘ Coração de Estudante ‘, Kubanacan’ e ‘Começar de Novo’, anunciou que está noivo. O ator publicou uma foto com um anel de noivado que deu à namorada, agora noiva, Fernanda Lacerda.

“Eu e @ferrnandalacerda nos conhecemos em 2018, quando ainda era possível sair na rua sem máscara – aliás, quando era ok sair para a rua. E ainda bem, pois tive a oportunidade de ficar sem reação com a beleza da mulher sobre quem vou falar”, escreveu Pedro. “Mas hoje quero dizer o quanto estou feliz por ter tua mão junto a minha, meu riso junto ao teu. Estou feliz sobretudo por essa nova fase, por substituir o improviso do canudo e colocar em sua mão um anel tão lindo quanto você, chamando-a por minha noiva”, finalizou, citando uma brincadeira que fizeram no início do relacionamento, quando ele deu um anel improvisado à amada.





Na RecordTV , Pedro Malta participou de algumas novelas, como ‘Vidas Opostas’, ‘Caminhos do Coração’, ‘ Os Mutantes ‘ e ‘Vidas em Jogo’. Seu último trabalho na emissora foi como Tamuz em ‘ O Rico e o Lázaro ‘, de 2017. Atualmente, o ator se lançou no humor na emissora pernambucana TV Jornal . Lá, ele integra o elenco do programa ‘Tá Puxado’.