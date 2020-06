Submetralhadora e drogas são apreendidas pelo pela Polícia Militar em Serra

.

Nesse final de semana, o 6º Batalhão realizou apreensões em diversos bairros do município de Serra. Entre os materiais apreendidos estão uma submetralhadora e entorpecentes.

No domingo (31), durante patrulhamento pelo bairro Barcelona, militares visualizaram e abordaram um suspeito próximo a uma região de mata. No local, buscas foram realizadas, sendo encontradas uma arma calibre 12 de fabricação caseira, cinco munições de calibre 38, 158 buchas de maconha, 156 pedras de crack.

Em Serra Dourada II, militares da Força Tática tomaram conhecimento de um local que estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas. No local foram encontradas 89 pedras de crack, 88 buchas de maconha e 22 pinos de cocaína.

No sábado (30), em Vista da Serra I, militares foram informados de que dois suspeitos teriam cometido um roubo utilizando uma arma de fogo. Os suspeitos foram identificados e abordados, com eles foram apreendidos uma submetralhadora com 17 munições calibre 380 e um aparelho celular, proveniente do roubo.

Já na sexta-feira (29), militares da Força Tática prosseguiram a um beco no bairro Jardim Tropical, onde suspeitos estariam preparando entorpecentes para a venda. No local, dois suspeitos foram abordados, com eles foram encontrados 990 pinos de cocaína, 49 ampolas de lidocaína, quatro frascos de éter, quatro buchas de maconha, três sacolas com cocaína e duas buchas de haxixe e uma balança de precisão.

Os suspeitos detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Serra, juntamente com os materiais apreendidos.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]