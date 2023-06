Submarino Titan: ex-funcionários questionam segurança do submersível

OceanGate/Agência Brasil – 20.06.2023 OceanGate em expedição

A estrutura do submarino Titan , da OceanGate, tem sido palco de discussões entre os especialistas, após o desaparecimento do submersível nos últimos dias. Dois ex-funcionários da empresa levantaram questionamentos acerca da segurança da embarcação, principalmente em relação à espessura do casco.

Os testes de segurança feitos no desenvolvimento do submersível vêm sendo questionados por um laboratório de pesquisa, que mostra informações conflitantes quanto à engenharia utilizada.

Dentre os ex-funcionários que mostram preocupações quanto a embarcação está David Lochridge , que trabalhou na empresa entre 2015 e 2018. Durante esse período, ele atuava como diretor de operações marítimas.

A relação entre Lochridge e a OceanGate não terminou bem, segundo a BBC. O contrato teria sido recindido em 2018 e o ex-diretor e sua esposa foram processados. Na alegação, é dito que o ex-funcionário compartilhou informações confidenciais, se apropriou indevidamente de segredos comerciais e usou a empresa para assistência imigratória. Eles afirmam ainda que Lochridge inventou motivos para que fosse demitido.

Durante o processo, ficou entendido que Lochridge não é engenheiro, e o classificou como um piloto de submersível e mergulhador. Ele afirma que o CEO da empresa terio o encarregado de realizar uma inspeção do submersível.

Mas ele alega que na realidade foi demitido sem justificativa, apenas por levantar preocupações com a segurança do Titan . Segundo ele, nenhum teste não destrutivo foi realizado para verificar “delaminações, porosidade e vazios de adesão suficiente da cola usada devido à espessura do casco”.

A ação foi encerrada em 2018, mas os termos não foram divulgados. Segundos os arquivos judiciais, outros testes começaram a ser realizados após o processo.

Em uma conversa com a CNN, outro ex-funcionário , que trabalhou na mesma época de Lochridge , disse que ficou preocupado com o casco de fibra de carbono do Titan , assim que ele chegou. Ele não se identificou por conta de não poder comentar o caso publicamente.

Segundo ele, o casco teria cerca de 12 centímetros de espessura, enquanto o recomendado pelos engenheiros da própria empresa era de 17 centímetros. Ele trabelhou cerca de dois meses e meio na empresa como técnico de operações. Em geral, ajuda no reboque dos submersíveis, para poder preparar eles para o mergulho.

O ex-funcionário diz que as preocupações foram levantadas por alguns contratantes e outros empregados, mas que o CEO sempre ficava na defensiva durante as reuniões com os funcionários . Ele disse que uma vez questionou a segurança e que a OceanGate poderia estar violando as leis de inspeções da Guarda Costeira, nos Estados Unidos, e acabou sendo dispensado no mesmo instante.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.





Fonte: Internacional