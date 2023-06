Submarino Titan: equipes de busca captam sinais de batidas

OceanGate/Agência Brasil – 20.06.2023 OceanGate em expedição

As equipes da Guarda Costeira dos Estados Unidos identificaram sons de batida nesta madrugada de quarta-feira (21), durante as buscas pelo submarino Titan , que desapareceu na segunda-feira (19) durante uma expedição para visitar os destroços do Titanic .

O submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos após a descida. A empresa OceanGate , que opera o submarino perdido, diz que está “explorando e mobilizando todas as opções” para trazer a tripulação de volta com segurança.

“A aeronave P-3 canadense detectou ruídos debaixo d’água, na área de busca. Como resultado, as operações de ROV (Veículo Operado Remotamente, na sigla em inglês) foram realocadas na tentativa de explorar a fonte dos ruídos”, disse o Primeiro Distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos, no Twitter.

A marinha militar acrescentou ainda que “os resultados foram negativos”, mas que as buscas continuam.

A Guarda Costeira afirmou que a prioridade é encontrar o submersível e, depois que determinar uma estratégia de resgate.





Oxigênio

Segundo a OceanGate, a cápsula tem até 96 horas de oxigênio. Ou seja, agora, resta cerca de menos de 24 horas para que o ar dentro do submarino acabe. A previsão é de que dure até às 6h de quinta-feira (22).

O presidente do Explorers Club, Richard Garriott se declarou esperançoso sobre o resgate do submarino Titan:

“Há motivos para esperança, com base em dados de campo – entendemos que prováveis sinais de vida foram detectados no local. Acreditamos que [a Guarda Costeira dos EUA] está fazendo todo o possível com todos os recursos que tem”, disse em uma publicação nas redes sociais.

Passageiros

Entre os passageiros que estão a bordo do Titan , encontra-se o empresário britânico Hamish Harding. Ele é dono da Action Aviation, que realiza compra e vende aeronaves. Ele já foi ao espaço em 2022. Foi a empresa que confirmou que o proprietário estava no submersível.

O ex-comandante da Marinha Francesa, Paul-Henry Nargeolet também está a bordo. Ele é considerado um dos maiores especialistas dos destroços do Titanic. A primeira vez no local foi em 1987, e depois voltou mais de 35 vezes.

O criador do submarino, o americano Stockton Rush, também está a bordo. O submersível pesa quase 10 toneladas, tem 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura.

Além deles, empresário Shahzada e o filho Sulaiman Dawood, do Paquistão, também estão no submarino, segundo comunicado da família nesta terça-feira (20). Os dois são empresários e, de acordo com os parentes, se planejaram para visitar os restos do Titanic.

Fonte: Internacional