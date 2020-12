Sub-20 do Vasco vence o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Com pouco tempo para comemorar o título do Campeonato Carioca Sub-20, os Meninos da Colina voltaram a campo nesta segunda-feira (14/12) e venceram o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro por 3 a 0. Os gols do Vasco foram marcados por Figueiredo, Arthur e Andrey. O técnico Diogo Siston contou ainda com a presença de alguns atletas que disputaram a final neste final de semana, como o autor do gol do título o atacante Figueiredo e o artilheiro da equipe no estadual, Arthur.

Essa foi a segunda vitória seguida dos Meninos da Colina na competição. O próximo compromisso da equipe, será o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro, às 15h, em São Januário. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.

Apesar de estar sob os domínios do adversário, foi o Vasco quem comandou as principais ações na primeira etapa. Com destaque positivo para as atuações de Marlon Gomes, Arthur e Figueiredo. Os Meninos da Colina abriram o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, gol anotado por Figueiredo e com participação direta de Marcondes, autor de uma belíssima assistência: VASCO 1 a 0.

O Vasco voltou para a segunda etapa com a mesma postura ofensiva. Sob seus comandos, o adversário conseguiu equilibrar as ações no início do segundo tempo. Até que aos 16 minutos, Arthur em cobrança de falta ampliou o placar: VASCO 2 a 0. Com o resultado favorável, os Meninos da Colina controlaram o resultado e souberam administrar muito bem as investidas do adversário. No final da partida, aos 46 minutos Andrey costurou a zaga adversária e anotou um golaço: VASCO 3 a 0.