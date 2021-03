SUB-17 | Três jogadores do Palmeiras são convocados para a seleção

Três atletas das categorias de base do Palmeiras foram convocados para treinos com a Seleção Brasileira Sub-17 entre os dias 8 e 18 de março, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Foram chamados o zagueiro Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e o atacante Giovani.

Deles, somente Vareta é nascido em 2005 – os demais pertencem à geração 2004, ano limite da categoria. Ambos já foram convocados em outras oportunidades para a Seleção Brasileira e fizeram grande temporada em 2020. Giovani, por exemplo, foi o artilheiro da base palmeirense entre todas as equipes, com 14 gols.

Luiz, por sua vez, teve atuação sólida no meio-campo alviverde ao longo da temporada na categoria Sub-17. Já Vareta, com apenas 15 anos, figurou como titular em alguns jogos pelo Sub-20, sendo um deles com atuação gigante nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, contra o Internacional, com vitória palmeirense por 2 a 0 em pleno Beira-Rio.

Esta é a segunda convocação para as Seleções Brasileiras de base em 2021. Também neste mês de fevereiro, o zagueiro alviverde Jhow foi chamado pela Sub-18 para atividades de observação em Recife-PE.

Em 2020, o Palmeiras teve 11 atletas nas Seleções Brasileiras de Base, sendo que dois deles treinaram por duas categorias diferentes. Para a Sub-20, foram chamados o goleiro Natan, o meio-campista Danilo e o atacante Gabriel Veron, além do zagueiro Leonardo Zabala, que defendeu a Seleção Boliviana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Já os goleiros Natan e Murilo, os zagueiros Jhow, Gabriel Vareta e Serafim, o meio-campista Luiz Freitas e os atacantes Giovani e Ruan Ribeiro estiveram na Sub-17. Por fim, o zagueiro Gabriel Vareta e o atacante Keven Fernando integraram a Sub-15. Vale lembrar que o Palmeiras foi o recordista em convocações para as seleções brasileiras de base nos anos 2017 e 2018.

A CBF divulgou o calendário de base para a temporada 2021. A bola rola primeiro para o Verdão na Copa do Brasil Sub-20, contra a equipe do Presidente Médici-MA, com mando alviverde. Ainda no primeiro semestre, no dia 26 de maio, tem início o Campeonato Brasileiro da categoria, com duração prevista até novembro.

O Sub-17, por sua vez, retoma os trabalhos nas competições nacionais no dia 23 de março, pelo Brasileiro da categoria, que terá duração até julho. A Copa do Brasil terá início no mesmo mês, no dia 27, com a grande final prevista para 28 de setembro. Já as Supercopas Sub-17 e Sub-20 terão jogos únicos em dezembro, com campo neutro.