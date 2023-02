Stylista cria figurino para clipe usando só roupas de brechó

Divulgação Os looks do clipe não chegaram a R$ 100 em brechós

Com looks inspirados em referências dos anos 60, música e clipe com influência direta na MPB, Jade Baraldo esbanja personalidade com looks de pegada pop vintage retro no seu recente lançamento “Sei Lá”. O styling tem a assinatura de Lucas Aragão.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais! “Um dos elementos que eu destaco na composição dos figurinos, são peças de second hand. Quis trazer para a construção do clipe a importância da sustentabilidade e a relação da moda vintage com os tempos modernos e sua relação com a nova geração. É possível manter uma pegada jovem e moderna mesmo com peças de décadas passadas. Inserir peças antigas para projetos atuais traz consigo muita exclusividade e personalidade! Ao longo de duas semanas percorri diversos brechós em São Paulo em busca de peças interessantes para inserir nesse projeto. Todas as peças usadas no clipe de “Sei Lá”, foram compradas de second hand, e tiveram um custo de pouco menos de R$ 100. Com tempo, paciência e muita conversação, esses valores conseguem encolher ainda mais dependendo do brechó. As pessoas precisam entender que a maioria dos brechós fazem uma curadoria incrível do seu acervo, e muitas das vezes utilizam o método closet compartilhado. É a nova geração que faz questão de ressignificar o setor vestuário”, diz Lucas.

Divulgação Jade Baraldo usa roupas de segunda mão em clipe

Poucos artistas conseguem alinhar conteúdo profundo com uma estética impecável – e Jade Baraldo é uma delas. Depois de ter flertado com uma música pop mais eletrônica e letras mais densas sobre amores mal resolvidos, a cantora e compositora abre 2023 com sonoridades mais orgânicas e um mergulho para dentro. O single “Sei Lá” estreiou na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, em todos os tocadores digitais e com clipe em seu canal do YouTube. Em “Sei Lá”, Jade Baraldo entra no mar agitado da autorreflexão. Em tom de conversa consigo mesma, ela se despe frente ao espelho e deixa a luz entrar por entre suas rachaduras: “Pra quê fingir frieza, menina, se não ameniza a tua dor? / Eu sei que essa máscara pesa tua vida, amarga e confunde o interior / Acenda de volta esse brilho no olhar, não afunda na mágoa profunda / Tu tens tanta coisa bonita pra dar, não afunda no mar, não se afunda”.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram ! A ideia do clipe é retratar o peso e a leveza. Jade conta que: “No clipe, eu quis explorar a simplicidade da vida. Tem várias referências do livro e filme Lolita – primeiro que li aos 14 anos. Na parte do jardim, eu estou lendo “A insustentável leveza do ser” que fala muito sobre o que esse lançamento representa também”.





Fonte: IG Mulher