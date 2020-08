Fintech abre vagas de emprego em São Mateus, Aracruz e Colatina. Veja como se candidatar!

A empresa busca novos profissionais em Aracruz, Colatina, e São Mateus para completar o time de comércio externo

A empresa de tecnologia financeira ‘Stone’ está com novas oportunidades de emprego abertas para os municípios de Aracruz, Colatina, e São Mateus, no Espírito Santo. As vagas são para o setor comercial externo da fintech. Para se candidatar, os interessados podem acessar o site da empresa.

As vagas contam com salário fixo e variável relacionado ao cumprimento de metas. Além disso, o funcionário recebe vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

O presidente da empresa, Augusto Lins afirmou que confia que o polo capixaba possa se desenvolver. “Espírito Santo é um polo estratégico para a companhia. Por isso estamos investindo em oportunidades de emprego na região que nos permita continuar crescendo e atendendo bem nossos clientes”, explica.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a fintech está conduzindo os processos seletivos com todas as etapas de forma online. No processo de seleção, o candidato vai passar por testes online e entrevistas por videoconferência e não haverá a etapa presencial para conhecer as instalações da empresa, nesse primeiro momento.