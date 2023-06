STJ recebe até o dia 16 de junho contribuições para a revisão da Política de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realiza até o dia 16 de junho (sexta-feira), uma consulta pública para a revisão de sua Política de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida.

A participação na pesquisa poderá ser de duas formas: por meio de um formulário (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8NUj3qzMhEyB1iiSqMBVqugsrW79pgxEiI8_mlSAtHBUMkZNVVRTSTdNQTYyTTRXOTExN1lZREpNUyQlQCN0PWcu), acessível também às pessoas com deficiência visual completa, ou pelo e-mail [email protected].

A iniciativa da consulta segue recomendação da cartilha Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas, criada pela Rede de Acessibilidade, que sugere a participação do público externo na construção das políticas e na sua revisão periódica.

A Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão do STJ explica que o propósito da pesquisa, além de validar os princípios, as diretrizes e os objetivos da nova política, é atender ao lema “Nada sobre nós sem nós”, dando às pessoas com deficiência a oportunidade de opinar sobre a revisão.

Segundo a coordenadoria, a nova política norteará as atividades do Tribunal da Cidadania na promoção da inclusão social das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, buscando garantir o exercício de direitos e liberdades fundamentais em condições de igualdade.

Para obter retorno a respeito da pesquisa, pode ser feito contato pelo e-mail [email protected].

Assista ao vídeo de apresentação, com tradução em libras, disponível no youtube: https://youtu.be/jCK9A6s6iZM.

