Sthefany Brito compartilha crítica de seguidora e faz reflexão sobre maternidade

Sthefany Brito expõe crítica de seguidora e manda resposta na lata: "Você tem que engolir"

Sthefany Brito, usa as redes sociais para debater alguns assuntos , como maternidade e, ao comemorae a decisão da Argentina em contar as atividades com os filhos como horas de trabalho, recebeu criticas de uma seguidora.

A seguidora não concordou com o posicionamento da atriz e disparou críticas. “Então não é ser mãe e nem dar amor fraternal? É trabalho, somente, é obrigação. O ser humano está de fato se encaminhando para os fins, lamentável. Então você olha para o seu filho como obrigação e que você merece receber por isso? Então demite a babá, porque ela sim faz papel de mãe sem vínculo afetivo e/ou materno ou biológico. É somente paga para isso. Você quer se aposentar por ser mãe? Cadê a melhor coisa do mundo?”.

A atriz, que é mãe, compartilhou a mensagem e fez uma reflexão sobre o assunto, aproveitando para responder a seguidora. “O tipo de mensagem que eu recebo. Sempre mulher. E sempre querendo culpar, sempre!”, iniciou a atriz, que explicou sua comemoração.

“Descobri que dá para ser mãe, reclamar, e ainda assim amar o seu filho e achar ele a coisa mais maravilhosa do universo inteirinho! Acreditam nisso? Mas as juízas da maternidade dirão que não! Que mesmo quando você está exausta, irritada e querendo dar uma sumida, você tem que engolir esse sentimento e fingir que está tudo bem”, rebateu Sthefany Brito.