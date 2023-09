STF começa a julgar hoje primeiros quatro réus por ataques do 8/1

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 08.01.2023 Vândalos invadiram Congresso, STF e Palácio do Planalto

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, a partir da manhã desta quarta-feira (13), os primeiros quatro réus pelos atos registrados nos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro deste ano. A sessão está prevista para começar às 9h30.

Na análise, que será feita oito meses após os ataques, vão ser julgadas quatro ações penais, que podem levar à condenação ou absolvição dos réus.

Os primeiros a serem julgados, que são acusados de participar dos atos de vandalismo aos prédios do STF, ao Congresso Nacional e Palácio do Planalto, são:

Aécio Lúcio Costa Pereira;

Thiago de Assis Mathar;

Moacir José dos Santos;

e Mateus Lima de Carvalho Lázaro.

Desses, três continuam presos de maneira preventiva. Na sessão de hoje, os ministros vão avaliar a conduta de cada um deles individualmente, levando em consideração as circunstâncias de cada caso. Depois, vão avaliar se houve crime e qual o grau de participação deles nos ataques.

Aécio Pereira foi preso em flagrante ainda dentro do Senado, no dia 8 de janeiro. Thiago Mathar e Moacir Santos foram detidos no Palácio do Planalto, sendo que Moacir teve a prisão revogada em agosto.

Embora Mateus Lázaro tenha participado da invasão ao Congresso, ele foi preso na região da Praça do Buriti, que fica a cerca de 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes.

*Em atualização

Fonte: Nacional