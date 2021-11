Stellantis lança utilitários elétricos Peugeot E-Expert e Citroën Ë-Jumpy

Divulgação Citroen E-jumpy elétrico chega com a versão da Peugeot com zero emissão de poluentes e sem gastar uma gota de gasolina

A Stellantis que também controla as marcas Peugeot e Citroën, anunciou o lançamento dos modelo comercial Ë-Jumpy, furgão médio elétrico faz parte do plano estratégico da marca para os próximos quatro anos: o Citroën 4ALL , além do E-Expert, segundo veículo elétrico da Peugeot, depois do hatch esportivo e-208 GT.

O furgão elétrico da Peugeot chega partir de R$ 329.990 torque instantâneo de 26,51 kgfm, autonomia de até 330 km e permite pessoas habilitadas com a CNH de categoria B conduzirem o veículo, pois está incluindo na categoria de até 3.500 kg e a van permite até 1.000kg de capacidade de carga.





O Peugeot E-Expert possui as mesmas características do modelo da Citroën. Ambos os modelos tem como base a plataforma modular de multienergia EMP2, o que permitiu preservar o volume útil da versão a combustão, uma vez que a bateria foi incorporada abaixo do assoalho do veículo, ou seja, evita qualquer comprometimento de espaço interno ou de carga.

Tanto o representante da Citroën quanto o da Peugeot chegam ao mercado brasileiro com conjunto de baterias de íons de lítio de 75 kWh e OBC de 11kW trifásico , capaz de garantir até 330km de autonomia em consumo de ciclo urbano no Brasil, segundo Inmetro.

Além disso, o motor elétrico dos modelos gera 136 cv e torque imediato de 26,51 kgfm . O motorista ainda conta com três modos de condução: “Eco” , voltado para o consumo de energia; “Normal”, para um melhor compromisso entre autonomia e performance; e “Power”, que prioriza o desempenho utilizando o máximo de potência e torque.

Fora essa vantagem que prioriza sempre a energia e o consumo gerado, há o freios regenerativos que otimizam a autonomia da bateria, além de opção de recarga rápida que é possível recarregar 80% em 45 minutos.

Os modelos da Stellantis contam 3 anos ou 100.000 km (veículo) e 8 anos ou 160.000 km para baterias de tração e já podem ser encomendados nas respectivas concessionárias ao preço de R$ 329.990 nas cores branca Banquise (sólida) e cinza Artense (metálica) e nas configurações Cargo, Vitré e Minibus ( Citroën ).