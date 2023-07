Stellantis anuncia base para carros elétricos com 700 km de alcance

Divulgação/Stellantis Futuros modelos elétricos da Jeep deverão ser construídos a partir da nova plataforma

A proprietária de Fiat , Peugeot , Citroën , Jeep , Dodge , Chrysler e Ram , a Stellantis , anunciou a sua nova plataforma para veículos 100% elétricos , batizada de STLA Medium , que é a primeira estrutura desenvolvida exclusivamente para modelos elétricos do conglomerado e deverá atender o segmento de veículos premium . No futuro, haverão ainda mais três plataformas inéditas .

Em 2021, quando a Stellantis apresentou seu projeto de eletrificação, a função da STLA Medium era de atender modelos do segmento premium. No anúncio da plataforma nesta semana, o conglomerado afirmou que os segmentos representados pela plataforma seriam o C e D .

O conglomerado afirma oferecer 26 tipos de automóveis entre esses segmentos , que hoje estão separados em diversas plataformas. Modelos como Citroën C4 , Peugeot 408 , Opel Astra (todos C), Peugeot 508 , Alfa Romeo Giulia e Citroën C5 X (todos D), são alguns modelos que poderão ser substituídos, ou ganharem sucessores baseados nessas plataformas.

Divulgação/Vauxhall Astra ganhou variante 100% elétrica no ano passado, e deve receber nova plataforma quando mudar de geração

A Stellantis planeja se tornar 100% elétrica na Europa e que metade das suas vendas nos Estados Unidos sejam de automóveis elétricos até 2030 , por isso precisa das novas plataformas.

Segundo o grupo, a STLA Medium irá entregar uma autonomia superior a 700 km nos pacotes de “performance” e mais de 500 km nas configurações básicas . Ou seja, a Stellantis já pensa em versões esportivas de seus modelos, um exemplo disso pode ser o sucessor do Alfa Romeo Giulia , que será elétrico e terá a tradicional versão Quadrifoglio , que, segundo o próprio CEO da marca italiana, deverá ter mais de 1.000 cv .

Divulgação/Stellantis Sedãs ainda são importantes na Europa e não ficarão de fora da eletrificação na Stellantis

A plataforma terá arquitetura de 400 Volts , o que oferece uma boa eficiência energética e velocidade de recarga elevada. Segundo o comunicado, alguns modelos contarão com consumo inferior a 14 kWh por 100 km, e poderão recarregar de 20 a 80% das baterias em 27 minutos .

A plataforma pode produzir carros de passeio , crossovers e SUVs , com tração dianteira ou integral. No segundo caso, o comunicado afirma que será incluído um motor traseiro com potência entre 217 e 387 cv .

Divulgação/Stellantis Baterias ficarão integradas ao assoalho para melhorar espaço interno e a rigidez da carroceria, além de reduzir o centro de gravidade dos modelos

Os carros baseados nessa plataforma deverão ter distância entre-eixos entre 2,70 e 2,90 metros , com comprimento total entre 4,30 e 4,90 metros e distância de 22 cm em relação ao solo em casos de veículos pensados para off-road. Como efeito de comparação, os Jeep Compass e Commander se enquadram nessas dimensões e também no segmento premium.

A fabricante ainda não confirmou quando os primeiros veículos utilizando a STLA Medium serão produzidos, mas o início da adoção será na Europa. Um dos primeiros modelos a se basear na plataforma deve ser o Peugeot e-3008 , que tem nova geração prevista para estrear em 2024.

Fonte: Carros