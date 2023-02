Stefany é a nova participante do projeto de adoção tardia Esperando por você

Por meio do projeto de adoção do TJES, 30 crianças e adolescentes já estão vivendo com suas novas famílias.

Está no ar mais um vídeo do projeto de adoção tardia “Esperando Por Você”, desenvolvido pelo TJES, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA). A nova participante é a simpática Stefany, de 13 anos.

A menina, que está entre as cerca de 100 crianças e adolescentes disponíveis para adoção no ES, conta que adora desenhar e é fascinada por leitura. Sua obra predileta é Crepúsculo.

O projeto

Esperando Por Você é um projeto que dá voz, luz e visibilidade a crianças mais velhas, com alguma deficiência e grupos de irmãos que vivem em instituições de acolhimento do ES. São aqueles que não encontraram pretendentes, mesmo após todas as tentativas de busca pelo Sistema Nacional de Adoção.

Desde que a campanha foi criada, 30 participantes foram inseridos em novas famílias, 21 foram adotados, 09 estão em processo de adoção, 03 em aproximação e 18 em busca.

Saiba mais em www.tjes.jus.br/esperandoporvoce.

Vitória, 01 de fevereiro 2023

