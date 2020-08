Stefani conquista WTA de duplas nos EUA e sobe para top 40 mundial

A paulista Luisa Stefani, de 23 anos, conquistou neste domingo (16) o título de duplas no WTA International de Lexington, nos Estados Unidos, junto com a norte-americana Hayley Carter. Elas derrotaram na final a dupla formada pela tcheca Marie Bouzkova a suiça Jil Teichmann, por 2 sets a 0 – parciais 6-1 e 7-5 – após 1h15m de duração.

Com a vitória, Stefani e Hayley subirão nesta segunda-feira (17) sete posições no ranking da WTA, passando a ocupar o 38º lugar. A última brasileira a figurar no top 40 mundial foi a gaúcha Niege Dias: em 1989 a tenista alcançou o 39º lugar no ranking mundial de simples.

Radicada há cerca de oito anos na Flórida (EUA), somente no ano passado Stefani firmou parceria com Hayley, e já em setembro conquistam juntas o WTA de Tashkent (Uzbequistão). Em janeiro deste ano, elas estrearam no Aberto da Australian – primeiro Grand Slam na carreira da dupla -mas foram eliminadas nas oitavas de final. O primeiro título na temporada deste ano veio em fevereiro, no WTA de Newport Beach, na Califórnia (Estados Unidos). O WTA de Lexingon marca o retorno do tênis, após quase cinco meses de paralisação, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

As parceiras Stefani e Hayley voltam às quadras no próximo sábado (22), para disputar o Premier de Cincinnati, e a partir do dia 31 de agosto elas estarão em Nova York para competir no US Open.