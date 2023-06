Startups apresentam resultados alcançados em evento de encerramento do Programa SEEDES

Um grande impacto positivo no fortalecimento do ecossistema capixaba de inovação e empreendedorismo. Esse foi o resultado gerado pelo Programa SEEDES – Startup e Empreendedorismo Estadual em Desenvolvimento no Espírito Santo –, após os seis meses de aceleração das 30 empresas selecionadas pelo Edital lançado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

O Programa foi aberto em junho de 2022, por meio do Edital 13/2022, e selecionou startups com ideias, produtos ou serviços inovadores que já estivessem em operação e amadurecimento, mas que necessitassem de recursos e suporte. O SEEDES ofertou seis meses de aceleração, por meio de atividades de mentorias, capacitações, difusão, imersão e networking, desenvolvendo a mentalidade empreendedora dos sócios do negócio. Também foram disponibilizados até R$ 100 mil para cada projeto. O investimento do Edital foi de R$ 3 milhões, provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec/Mobilização Capixaba pela Inovação – MCI).

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou o investimento do Governo do Estado na inovação e reiterou o compromisso com a aceleração das empresas inovadoras. “A tecnologia e a inovação capixaba se fortalecem com programas como o SEEDES, que tem produzido ótimos frutos e é modelo para o Brasil. O Governo do Estado acolhe no formato de incubadoras e ajuda acelerando as startups, criando um ambiente inovador, com o apoio institucional e o financiamento e alcançando como resultados projetos inovadores que contribuem com o desenvolvimento sócio econômico do Espírito Santo. Atualmente, o Governo investe R$ 4,4 milhões para acelerar essas startups”, explicou Bruno Lamas.

Para o diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, o SEEDES é um programa fundamental para o ecossistema de inovação e empreendedorismo capixaba. “O ecossistema precisa ter todo ciclo que uma startup percorre ao longo de sua existência, desde o nascimento de uma ideia até o processo de escalar a startup para deixá-la forte no mercado. E o SEEDES oferece esse processo. A aceleração é o período que a startup, que precisa de apoio para sair daquele início de processo de negócio, realmente consegue escalar o seu produto ou serviço e ter lucro, gerando emprego. Isso significa desenvolvimento econômico para o Espírito Santo e para o País”, destacou.

Denio Arantes ressaltou também que o Governo do Estado trabalha para lançar o SEEDES 2.0 no 2º semestre deste ano. “A Fapes, com a Secti [Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional], já está empenhada em lançar a 2ª edição do Programa. Estamos trabalhando para aumentar o investimento e, assim, ter um SEEDES 2.0 com ainda mais impacto”, adiantou.

A aceleração das 30 startups foi realizada pela IEBT Innovation, empresa mineira que também realizou a aceleração do Programa SeedMG. O CEO da IEBT, Paulo Vítor Guerra, falou do sentimento de conclusão do SEEDES. “Está sendo um orgulho enorme e uma grande satisfação poder ter percorrido essa jornada com o SEEDES. Entregar esse programa, que teve muito suor, muita conexão e muitos desafios, além de gerar grandes resultados, é uma satisfação enorme”, afirmou.

A aceleração

Durante a seleção dos projetos das startups, foram registradas 104 inscrições para o Edital Fapes 13/2022 – Programa SEEDES, de dez estados diferentes e de mais de 30 cidades. Foram inscritas empresas de 20 áreas de atuação distintas, das quais 53% estavam em fase de maturação ou tração e 47% em evolução ou operação.

A aceleração foi realizada pela IEBT Innovation e contou com mais de 70 empreendedores, que, durante os seis meses de atividades, participaram de mentorias, capacitações, difusão, imersão e networking. O programa começou com um diagnóstico inicial de cada startup, com o objetivo de analisar qual é o momento de maturidade de cada uma delas. Com base nesse diagnóstico, foi produzido um plano individual de desenvolvimento para cada startup, com base em quatro pilares: produto, negócios, time e receita.

Depoimentos das startups aceleradas

A Multifidelidade foi uma das 30 startups aceleradas pelo SEEDES. A empresa atua desde 2003 com uma plataforma própria que reúne um programa de fidelidade de coalizão, carteira e conta de pagamentos com todas as opções do mercado, por meio de uma máquina smart, aplicativo, link de pagamento e e-commerce.

Para o CEO da startup capixaba Multifidelidade, Ronei Eliam, a participação no SEEDES foi essencial para o sucesso da empresa. “Atuávamos com base na nossa experiência, mas de uma forma muito intuitiva. E agora, pós-SEEDES, com as mentorias, palestras e workshops, sabemos que as metodologias são muito importantes para executar o nosso trabalho de uma forma mais ágil e eficiente, sendo essencial para o sucesso da nossa startup”, pontuou.

Guilherme Longo, o founder da startup mineira Buskar.me, que criou uma plataforma para logística de transporte e guarda de veículos, contou que, de todos os aprendizados recebidos no SEEDES, o mais importante é saber olhar para a própria empresa. “A gente recebe uma bateria de informações, emoções e experiências que a gente vai digerindo ao longo do processo para depois a gente aplicar na prática e colher os resultados. Mas acho que o grande aprendizado é ter humildade para olharmos para dentro do nosso negócio, enxergar os erros e os pontos fracos para trabalhar em cima disso, posteriormente”, disse.

A startup de São Paulo Hubee também foi acelerada pelo Programa. A empresa oferta um serviço de design gráfico ágil e ilimitado para a aceleração de resultados. Para a CEO Elaine Colombo, o SEEDES gerou novas oportunidades. “No Programa, nós tivemos a oportunidade de nos conectar com muitas pessoas, projetos e iniciativas diferentes e isso nos abriu muitas portas”, frisou.

Leandro Rodrigues, CEO da Checkbits, startup mineira que elaborou um aplicativo de checklists digitais em que o usuário conhece novas ferramentas que prometem revolucionar o seu trabalho, destacou que a participação no SEEDES foi completa para a empresa. “Aprendemos diversos processos e muitas ferramentas. Então, para nós foi muito enriquecedor. Desde o RH até mesmo na parte de estrutura comercial e marketing. Foi um programa muito completo para nós”, completou.

Resultados da aceleração do SEEDES

Das 30 startups aceleradas, 13 eram de cinco estados diferentes: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Do Espírito Santo, foram 17 startups de cinco municípios diferentes: Vitória, Vila Velha, Serra, Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim. As 30 empresas faturaram, juntas, R$ 9,7 milhões, durante os seis meses de aceleração no programa e empregaram 107 pessoas. Também atraíram R$ 600 mil de investimentos durante a aceleração.

Ao todo, 70 eventos foram realizados pela IEBT Innovation, entre workshops, palestras, atividades de conexão e bancas de avaliação. Foram realizadas cerca de 130 mentorias com especialistas e mais de 150 conexões foram geradas, que são contato com profissionais e empresas para parcerias estratégicas.

Programação da tarde

Além da solenidade desta manhã, o evento também conta com uma programação durante a tarde, a partir das 15 horas. Veja a programação detalhada da tarde:

Seedes Experience – Painéis e Apresentação das startups;

Painel 1 – “Startups desbravando o Cenário Econômico no Espírito Santo”;

Painel 2 – “Do Local ao Global: Startups e suas Oportunidades de Conexão com o Mercado capixaba”;

Painel 3 – “Da Academia ao Empreendedorismo: Startups Acadêmicas como Agentes de Inovação”.

Participarão dos painéis as startups aceleradas pelo SEEDES e representantes de instituições capixabas que fomentam a inovação. Além dos painéis, também haverá uma palestra especial e as empresas que se destacaram no processo de aceleração farão pitchs para apresentarem seus resultados. Todas as 30 startups receberão certificação por terem participado do programa.

Texto: Samantha Nepomuceno

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno

(27) 3636-1867

[email protected]



Especialista em Comunicação do SEEDES

Mariana de Araujo Santanna

(27) 99239-7219

Fonte: GOVERNO ES