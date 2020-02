Startups abrem cerca de 5 mil vagas em todo o país

O ecossistema de startup tem movimentado muito o mercado. Segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), são cerca de 5 mil vagas abertas no setor. Confira abaixo as startups que estão com vagas abertas:

Pipefy: Para quem sonha em trabalhar em uma empresa global, uma ótima alternativa é a Pipefy, startup de gerenciamento de processos eficientes, que possui sedes em Curitiba, no Sul do Brasil; São Francisco, no Vale do Silício (EUA); e Austin, no Texas (EUA). A startup atua em mais de 150 países no mundo e acaba de anunciar a abertura do seu programa de trainee, o Young Guns, que selecionará entre 15 e 20 jovens profissionais para passarem por um treinamento de um ano com possibilidade de intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia. O programa está em sua quarta edição e as inscrições vão até 8 de fevereiro. Para mais informações, confira o link.

Pier: Com a missão de transformar o relacionamento entre consumidores e o mercado de seguros, a Pier proporciona uma opção mais flexível e menos burocrática para os consumidores. Com crescimento acelerado e mais de 66 funcionários a startup acaba de anunciar a abertura de quatro vagas, que vão desde atendimento ao cliente à estágio de mídias pagas. Todas as colocações têm a possibilidade de trabalho remoto. Para mais informações acesse: https://careers.pier.digital/

A Resale desenvolveu uma plataforma para gestão e venda de imóveis de bancos e instituições financeiras. A startup prioriza uma jornada de compra mais ágil e acompanha todos os processos, até o pós-vendas (registro em cartório), e procura profissional para o time de desenvolvedores para trabalhar com backend serverless Python e outras tecnologias. A vaga é em Belo Horizonte-MG com média salarial de R$5.000. Currículos para: [email protected].

BRQ: A empresa é uma das maiores de tecnologia do país e se dedica a promover a digitalização de bancos, seguradoras, companhias de telecomunicação e outras. Com mais de 2 mil funcionários em seis unidades, a BRQ possui em média 500 vagas espalhadas pelo Brasil e com salário máximo de R$ 12.000, além dos benefícios. Entre os cargos estão Desenvolvedor Java, Desenvolvedor. Net, Desenvolvedor Mobile IOS e Desenvolvedor Mobile Android e Tech Lead Mobile. As vagas estão disponíveis no link.

Vittude: Recentemente investida pela Redpoint eventures em uma rodada de R$ 4,5 milhões, a Vittude é uma startup que ajuda empresas a cuidarem da saúde mental e bem-estar dos colaboradores. A empresa está com três vagas abertas, sendo duas na posição de Sales Executive e uma para Tech Leader. Em 2019, foi a única empresa brasileira finalista da premiação internacional Cartier Women’s Initiative Awards, tendo recebido um prêmio em dinheiro de US$30mil. Atualmente, está presente em mais de 50 países. Os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected]

A ChatClass revoluciona o ensino de inglês. A Inteligência Artificia da edtech conversa com alunos no idioma via áudios e textos inseridos em chats já presentes em suas rotinas. Essa forma intuitiva á impactou mais de 150 mil alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. A startup está com vagas abertas para seu time de tecnologia alocado em São Paulo nos cargos de Product Manager, UX Writer/Chatbot Writer, Software Architect, Data Scientist/Machine Learning Scientist e Visual Designer. Currículos para: [email protected] .

Olist: A mais nova investida do SoftBank, maior fundo de venture capital do mundo, está em forte expansão. A startup, que oferece soluções para a venda em marketplaces, anuncia que deve contratar até 400 pessoas ao longo de 2020 em diversas áreas e níveis hierárquicos. A empresa busca por profissionais que trabalhem com propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa e queiram fazer parte da revolução do comércio mundial. Candidatos de São Paulo e Curitiba já podem conferir vagas abertas no link.

Omie: Com cultura de startup e ritmo acelerado de desenvolvimento, tendo aumentado mais de 5 vezes desde 2016, a Omie investe na evolução de suas equipes e oferece inúmeras possibilidades de crescimento em um ambiente de alta performance. Crescendo mais de 100% ao ano, a plataforma de gestão em nuvem número um para PMEs está com quase 50 oportunidades de emprego em sua sede e em franquias por todo o Brasil nas áreas de Inside Sales, Franquias, Performance Digital, Vendas, Marketing e Produtos. Todas as vagas estão disponíveis para PcDs. Assim como a descrição das oportunidades, as vagas podem ser conferidas na página de carreiras da empresa.

O Bom Pra Crédito, maior marketplace de crédito online do Brasil, está com oito vagas abertas. A empresa, localizada em São Paulo, procura por Analista de Business Inteligence Senior, Analista de FP&A Senior, Analista de Governança Pleno, Analista de Growth Hacker Senior, Growth Marketing Manager, Analista de Desenvolvimento de Sistemas Senior, Analista de Infraestrutura Senior e Analista de Service Desk Pleno. Informações sobre as oportunidades e o banco de talentos da Bom Pra Crédito encontram-se neste link https://jobs.kenoby.com/ bompracredito.

(*Folha Vitória)