SPRN apresenta índices de redução criminal no primeiro semestre de 2025

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), registrou avanços significativos no enfrentamento à criminalidade no primeiro semestre de 2025. O balanço das ações operacionais e dos índices criminais revela a efetividade do trabalho investigativo, do uso da inteligência policial e da integração entre as forças de segurança pública na região.

Entre os principais resultados está a expressiva redução nos registros de homicídios dolosos, com 83 casos registrados no período — o menor número dos últimos 24 anos.

“Outro dado relevante é que não houve registro de feminicídio consumado em toda a região da SPRN neste ano, reforçando o impacto das ações de proteção à mulher. A atuação integrada também resultou em uma redução de 61,5% nos crimes de furto e roubo, na comparação com a média histórica iniciada em 2018, sendo este o menor patamar desde o início da série”, disse o superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), delegado Fabrício Dutra.

No primeiro semestre de 2025, foram realizadas 668 operações policiais, 134 prisões em flagrante, 269 mandados de prisão cumpridos, 292 mandados de busca e apreensão cumpridos, 80 armas de fogo apreendidas, 2.072 munições apreendidas, 1.436 inquéritos instaurados e 1.500 inquéritos policiais concluídos.

No que diz respeito à motivação dos homicídios registrados, 41% estão ligados ao tráfico de drogas, 40% a crimes de proximidade (como desentendimentos pessoais, crimes passionais e por vingança) e 19% seguem em apuração.

“A Superintendência de Polícia Regional Norte segue atuando de forma estratégica, com foco na eficiência investigativa, presença territorial qualificada e no fortalecimento das ações preventivas e repressivas, com o objetivo de reduzir a violência e a promoção da paz social em toda a região norte do Estado”, completou o delegado Fabrício Dutra.

