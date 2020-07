SPRF/ES realiza testes rápidos da COVID-19 em servidores e colaboradores

.

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (SPRF/ES) realiza, no decorrer desta quarta-feira (29), testes da COVID-19 em seus servidores e colaboradores. A ação conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As aplicações do tipo “teste rápido” estão sendo realizadas na Sede Administrativa da PRF, em Vitória/ES, com resultados em média de 15 minutos.

Cerca de 89 testes foram feitos pelos agentes do SAMU e contaram com o acompanhamento do Chefe de Gestão de Pessoas (SGP), Luciano Busato. Até o momento, três pessoas testaram positivo para a Covid-19, sendo orientadas a buscar tratamento.

Sintomas mais comuns da COVID-19

Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores de cabeça e pelo corpo, congestão nasal, coriza, garganta inflamada ou diarreia. Esses sintomas são leves e começam gradualmente.

Os policiais que estiverem com alguns desses sintomas, deverão comunicar ao chefe imediato para que ele entre em contato com o Programa de Saúde do Servidor (Prosserv).