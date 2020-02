Spotify pode disponibilizar letras de músicas em tempo real

arrow-options shutterstock Spotify testa exibir letras de músicas





Está em fase de testes uma ferramenta do Spotify que permite aos usuários acessarem as letras integrais de músicas em tempo real . A novidade foi constatada pelo site Android Police , que identificou uma série de tweets de usuários comentando sobre o novo recurso.

De acordo com o artigo, os lyrics estão disponíveis na versão 8.5.46.848 do aplicativo , entretanto o teste está restrito a apenas alguns clientes . Assim como outros serviços, a ferramenta não engloba todas as músicas da plataforma de streaming .

A empresa já oferece atualmente curiosidades e materiais informativos sobre algumas faixas por meio da ferramenta Behind The Lyrics , em parceria com a Genius , um veículo de mídia especializado em cobertura no universo musical.

Embora essa ferramenta até apresente alguns trechos das letras das músicas, ainda está um tanto longe de um serviço completo para usuários acompanharem composições em tempo real.

Vale ressaltar também que a ideia de adotar o serviço não é nova. O recurso é promovido pela Musixmatch . Em 2016, a mesma companhia chegou a firmar uma parceria com o Spotify para desenvolver uma ferramenta semelhante, mas a proposta não foi para a frente e o projeto foi encerrado.

Uma declaração de um representante do Spotify ao The Engadget , no entanto, atribui ainda mais mistério à chegada do novo recurso na plataforma de streaming .

“No Spotify , nós constantemente conduzimos uma variedade de testes com o objetivo de aprimorar a experiência dos nossos usuários. Alguns desses testes acabam pavimentando o caminho para ampliar a experiência do usuários, enquanto outros servem apenas como uma importante lição. Não temos nenhuma nova informação para compartilhar no momento”, disse.