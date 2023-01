Spotify é 1º streaming de música a alcançar 200 milhões de assinantes

Unsplash/Alexander Shatov Spotify bate recorde de assinantes pagos

O Spotify se tornou o primeiro serviço de streaming de música do mundo a ultrapassar a marca de 200 milhões de assinantes pagantes. Nesta terça-feira (31), a empresa revelou seus resultados de 2022, quando atingiu 205 milhões de assinantes Premium.

Esse número representa uma alta de 14% ao ano. Enquanto isso, o número de usuários ativos mensais, que engloba tanto usuários pagantes quanto os que usam a versão gratuita da plataforma, saltou 20%, chegando a 489 milhões de pessoas.

Os números foram bastante animadores para o Spotify e superaram as expectativas da empresa, que estimava chegar a 202 milhões de assinantes e 479 milhões de usuários ao final de 2022.

Apesar do crescimento, o Spotify registrou prejuízo operacional de € 231 milhões no último trimestre do ano passado. Mesmo assim, o prejuízo ficou abaixo da expectativa, que era de € 300 milhões – a empresa preza mais por usuários do que por lucro neste momento.

Mesmo superando as expectativas, o Spotify anunciou, na última semana, a demissão de 6% dos seus funcionários, em meio a demissões em massa de outras gigantes de tecnologia .

Fonte: IG TECNOLOGIA