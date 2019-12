Spotify anuncia que não terá propaganda política no começo de 2020

arrow-options Reprodução/Youtube MarsCat é um gato robô





A empresa chinesa Elephant Robotics, que produz robôs industriais ou para pesquisa científica, organizou uma campanha no Kickstarter para o lançamento do MarsCat , um gato-robô autônomo que pode servir como companhia doméstica ou plataforma de desenvolvimento de soluções para educação, pesquisa ou comércio.

Completamente autônomo, o “bichano” é capaz de ouvir, ver e reagir a toques, identificar a voz do dono e até procurar e brincar com seus brinquedos favoritos. O software , que é Open Source , foi projetado para “evoluir” com o tempo de acordo com a interação com o proprietário, o que dá a cada gato uma personalidade própria.





16 servomotores (3 em cada pata, 2 na cabeça e 2 na cauda) são responsáveis pelo movimento, comandados por um Raspberry Pi . O robô é pré-programado com uma série de comportamentos, como se espreguiçar, sentar, “dormir” e “amassar pãozinho”, e graças a um kit de desenvolvimento de software (SDK) aberto os usuários podem desenvolver seus próprios “apps” para o gato.

Por US$ 649 (cerca de R$ 2.600,00) os apoiadores levam um MarsCat, um pacote com brindes (chaveiro, carteira, sacola retornável, camiseta e bloco de notas), um kit com 3 brinquedos para o gatinho e acesso prioritário à SDK. A entrega está prevista para março de 2020. A Elephant Robotics esperava conseguir US$ 20 mil com a campanha, mas já arrecadou quase US$ 34 mil, com mais 43 dias restantes para o encerramento.