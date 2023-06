Sport vence o São Paulo no Morumbi, mas perde classificação nos pênaltis

Em um jogo com muitos erros e apagão no segundo tempo, o São Paulo perdeu por 3 a 1 para o Sport em um Morumbi lotado, mas conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil nas cobranças de pênaltis, graças a Rafael, que evitou a eliminação em casa.

Apesar de abrir o placar com um belo gol de Michel Araújo no primeiro tempo, o time não aproveitou as oportunidades para ampliar e sofreu com a bola aérea do adversário.

Com um gol no fim do primeiro tempo e outro logo no início do segundo, o Sport dominou a partida e conseguiu o placar necessário para levar a decisão para os pênaltis.

Apesar do sofrimento, a torcida empurrou o São Paulo, que foi perfeito nas cobranças e garantiu a vaga nas quartas de final.

