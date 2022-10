Sport vence o Cruzeiro na 34ª rodada da Série B do Brasileirão

Um grande jogo do Leão na tarde deste domingo (09.10), diante do Cruzeiro. Com a Ilha do Retiro lotada, o Sport fez um jogo de alto nível de concentração e se impôs para vencer por 3 a 1, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram marcados por Chico, Vagner Love e Facundo Labandeira.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Leão iniciou a partida com imposição, a fim de pressionar o adversário. E diante do campeão do torneio, o Leão foi paciente para rodar a bola, encontrar os espaços e assustar.

Assim, a primeira chance saiu pelo lado direito, com cruzamento de Labandeira que achou Juba na grande área. O prata da casa dominou e exigiu boa defesa do goleiro adversário.

Bem em campo, não demorou para o Sport voltar a levar perigo, dessa vez com Juba retribuindo para Labandeira, que entrou bem na área mas parou no goleiro adversário.

De tanto martelar, enfim, o Leão abriu o placar. Após cruzamento de Eduardo, Chico subiu mais alto que todo mundo para estudar as redes e fazer explodir a Ilha do Retiro.

Em vantagem, o Sport soube controlar bem o jogo, pra sem a bola, ora com. E foi cirúrgico para ampliar com Vagner Love, que recebeu na meia-lua e girou bem para marcar de esquerda.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Leão viu o Cruzeiro vir para cima e adotou uma postura de buscar o contra-ataque. Porém, acabou vazado no início do segundo tempo e viu o jogo ficar 2 a 1. O gol, porém, não abalou a postura rubro-negra, que manteve o ritmo e foco para neutralizar as investidas adversárias. E ser cirúrgico com a posse de bola.

Em escapada ofensiva, Luciano Juba deu lançamento para Labandeira, que ganhou a disputa da marcação e entrou sozinho na área. Cara a cara, o uruguaio finalizou no canto e confirmou a merecida vitória na luta pelo acesso do Brasileirão.

Sequência do Sport no Brasileirão

Com o resultado, o Leão foi aos 52 pontos e retornou para o quinto lugar da competição. O próximo compromisso do Sport será diante do Vasco, no próximo domingo (16), na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

SPORT 3×1 CRUZEIRO

Data: 9 de outubro (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Lucas Costa Modesto (DF)

Árbitro de vídeo – VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Lucas Hernandez (SPT) e Lucas Oliveira (CRU)

Gols marcados: Chico, aos 21’/1ºT (1-0), Vágner Love, aos 40’/1ºT (2-0), Bruno Rodrigues, aos 10’/2ºT (2-1), Facundo Labandeira, aos 33’/2ºT (3-1)

SPORT: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Chico e Lucas Hernandez (Wanderson, aos 20’/2ºT); Fabinho, Ronaldo Henrique (Willian Oliveira, aos 42’/2ºT), Luciano Juba e Denner (Giovanni, aos 20’/2ºT); Facundo Labandeira (Fábio Alemão, aos 36’/2ºT) e Vágner Love (Parraguéz, aos 36’/2ºT). Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Wesley Gasolina (Jajá, aos 36’/1ºT); Willian Oliveira, Pedro Castro (Xavier aos 21’/2ºT), Marquinhos Cipriano (Kaiki, aos 21’/2ºT) e Bruno Rodrigues; Rafa Silva (Daniel Jr, aos 31’/2ºT) e Lincoln (Edu, aos 21’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano

Fonte: Agência Esporte