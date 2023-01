Sport-PE e elimina o Corinthians na terceira fase da Copinha

Dono de dez títulos e maior campeão do torneio de base, o Corinthians se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 ainda na terceira fase. Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o time alvinegro até saiu na frente, mas acabou levando a virada do Sport, pelo placar de 2 a 1 e acabou eliminado.

Felipe Augusto abriu o placar para o Corinhtians ainda no primeiro tempo, enquanto Fábio e Nassom deram uma virada aos pernambucanos na segunda etapa. Agora, o Sport terá o Cruzeiro pela frente nas oitavas de final, que mais cedo eliminou o Cuiabá ao vencer por 2 a 1.

Com apoio da torcida, o Corinthians fez pressão no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 11 minutos, com Felipe Augusto, de cabeça. Porém na segunda etapa tudo mudou. Aos 20, após um bate rebate na área, Fábio pegou a sobra e deixou tudo igual. Já o gol da vitória do Sport veio aos 30, com Nassom, de cabeça.

Fonte: Agência Esporte