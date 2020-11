Sport faz ajustes de contra-ataques após derrota para o Vasco

Separados por um ponto na tabela, respectivamente com 25 e 24, Sport e Atlético-GO têm desempenhos semelhantes no campeonato. As equipes têm o mesmo rendimento ofensivo, com 19 gols marcados, enquanto, na defesa, o Dragão se sai melhor. Até o momento sofreu 27 gols, à frente dos 28 do Leão. O cenário mostra que o necessário para se sobressair no duelo deve estar no detalhe.