Sport é um dos times que foi superior nas oitavas da Copa do Brasil Sub-17

Foi dada a largada nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Pelos duelos de ida da competição, disputados, Atlético-MG, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Sport venceram seus respectivos jogos e abriram vantagem na briga por vaga nas quartas de final.

Fluminense 2 x 0 Confiança-SE

Jogando nas Laranjeiras, o Fluminense deu grande passo rumo às quartas de final ao bater o Confiança-SE por 2 a 0, no duelo de ida das oitavas.

O primeiro gol tricolor aconteceu aos 22 minutos, quando Kayky recebeu na entrada da área e rolou para Gustavo, que bateu na saída do goleiro para colocar o Flu na frente.

Cinco minutos depois, aos 27, Kayky serviu João Neto, pela direita, para o atacante finalizar cruzado e dar números finais ao placar.

Agora, o Tricolor das Laranjeiras pode perder por até um gol de diferença que garante a vaga. Resta ao Dragão vencer, pelo menos, por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

Brasil-RS 0 x 1 Atlético-MG

Em Pelotas (RS), no Bento Freitas, o Galo bateu o Brasil-RS por 1 a 0 e também largou em vantagem por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17.

O gol da vitória foi logo aos 11 minutos. Daniel, em cobrança de pênalti aos 11 minutos, converteu a batida e deu o triunfo ao Atlético-MG fora de casa.

Dessa forma, o Galo pode empatar no duelo da volta que se classifica. Já o Xavante precisa vencer por um gol de diferença para, ao menos, levar a decisão aos pênaltis.

Jacuipense-BA 0 x 2 Palmeiras

O Verdão também venceu fora de casa no duelo de ida das oitavas de final. No Pituaçu, em Salvador (BA), vitória palmeirense por 2 a 0 sobre a Jacuipense.

Os dois gols da partida foram marcados por Daniel Silva. O primeiro, aos cinco da segunda etapa. Depois, aos 41, Daniel conferiu mais um e deu números finais ao duelo.

Para o jogo da volta, o Palmeiras pode perder por até um gol que avança. Para se classificar, a equipe baiana precisa vencer por três de diferença. Ou, caso triunfe por dois, leva a decisão da vaga aos pênaltis.

São Paulo 1 x 0 CRB-AL

O Tricolor Paulista foi outra equipe que venceu no jogo de ida das oitavas de final e ficou em vantagem por vaga. Em Cotia (SP), o São Paulo bateu o CRB por 1 a 0.

O gol aconteceu no finalzinho da segunda etapa. Aos 50 minutos, Beraldo foi preciso e fez o gol da vitória são-paulina. Com o resultado, a equipe paulista tem a vantagem do empate para avançar. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por um, a decisão vai para os pênaltis.

Sport 3 x 0 Londrina-PR

Leão com vantagem de dois gols na etapa inicial. Na Ilha do Retiro, logo aos 13 minutos, Stevanato, de pênalti, abriu o placar para o time da casa. Mais tarde, aos 36, foi a vez de Antônio conferir e fazer o segundo do Rubro-Negro.

Já no segundo tempo, quando o relógio apontava 19 minutos, Stevanato foi oportunista e marcou o segundo dele no jogo. Com o resultado, o Leão pode perder por até dois gols de diferença que mesmo assim avança. Resta agora ao Tubarão triunfar ao menos por três gols para levar a decisão às penalidades.