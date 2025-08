Sport e Bahia empatam sem gols em duelo sem brilho na Ilha do Retiro

Em um confronto pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Bahia ficaram no 0 a 0 neste sábado, na Ilha do Retiro. Apesar das chances criadas por ambas as equipes, a falta de pontaria nas finalizações manteve o placar zerado, prolongando o drama do Leão da Ilha, que segue sem vencer na competição.

Com o resultado, o Sport, comandado por Daniel Paulista, permanece na lanterna da tabela, com apenas seis pontos somados. A situação do clube pernambucano se agrava a cada rodada sem vitória. Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni se mantém no G4 com 29 pontos, mas a equipe pode perder a posição dependendo dos outros resultados da rodada.

Análise do confronto:

Mesmo atuando fora de casa, o Bahia aproveitou a fragilidade do Sport no primeiro tempo e conseguiu ser mais incisivo. Logo aos seis minutos, Willian José teve a chance de abrir o placar, mas finalizou sem força. Aos 23, Iago recuperou a bola após erro da defesa leonina, invadiu a área, mas concluiu para fora. O Sport respondeu com Derick Lacerda, que obrigou o goleiro Ronaldo a fazer grande defesa aos 15 minutos, e Barletta, que, de frente para o gol, chutou para fora aos 36. Nos acréscimos, Rafael Thyere salvou o Sport ao afastar uma finalização perigosa de Ademir.

Na segunda etapa, o Sport demonstrou mais ímpeto e criou as melhores oportunidades. Aos dois minutos, Matheus Alexandre arriscou e Ronaldo espalmou, com Gilberto cortando em seguida. Aos 22, Zé Lucas acionou Léo Pereira, que saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou por cima do gol. Pouco depois, aos 31, Igor Cariús cruzou na área sem que ninguém completasse. O Bahia também ameaçou, com Kayky soltando uma bomba que passou perto da meta. No entanto, a falta de eficiência de ambos os lados ditou o resultado final, deixando a torcida sem comemorar gols na Ilha do Retiro.

Próximos compromissos:

O Sport volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, dia 10 de agosto, para enfrentar o Grêmio, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Já o Bahia terá uma semana agitada. Antes do duelo com o Fluminense, marcado para o dia 9 de agosto, às 21h, na Arena Fonte Nova (pelo Brasileirão), o Esquadrão de Aço tem um compromisso decisivo pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 6, visitará o Retrô na Arena de Pernambuco, às 19h30, pelo jogo de volta das oitavas de final. O Tricolor leva a vantagem de ter vencido a partida de ida por 3 a 2.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0X0 BAHIA

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data:02/08/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Derik Lacerda (Sport); Ramos Mingo (Bahia)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Ignácio Ramírez) e Rodrigo Atencio (Pedro Augusto); Barletta (Léo Pereira), Matheusinho (Hyoran) e Derick Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Iago Borduchi (Lucho Rodríguez) e Willian José (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

