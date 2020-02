Spike Lee faz homenagem a Kobe Bryant no tapete vermelho do Oscar 2020

O diretor de “Infiltrado na Klan”, Spike Lee, decidiu prestar seu tributo no Oscar 2020 ao jogador Kobe Bryat, que morreu no dia 26 de janeiro, vestindo um terno com as cores e o número do uniforme do atleta do Angeles Lakers .

Leia também: Ao vivo: acompanhe tapete vermelho, discursos e o que está rolando no Oscar 2020

arrow-options Reprodução/Oscar Spike Lee usa terno em homenagem a Kobe Bryant





Mas não é só Spike Lee que lembrou do jogador no Oscar 2020 . A Academia deverá exibir uma homenagem destinada ao atleta durante a cerimônia que começará por volta das 22h, no Dolby Theatre, em Hollywood.