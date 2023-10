SPFWN56 anuncia line-up da próxima temporada

Reprodução SPFW anuncia line up da próxima temporada

A próxima edição do SPFWN56 acontece de 08 a 12 de novembro em São Paulo e ocupará o espaço do Komplexo Tempo, no bairro da Mooca, o Iguatemi São Paulo e outras locações em endereços pela cidade. Nesta temporada, 5 importantes estreias são aguardadas.

Entre as novas marcas, estão: Artemisi, marca da capixaba Mayari Jubini que celebra o feminino que desperta o empoderamento e a sensualidade através da tecnologia, João Maraschin, designer gaúcho, com forte presença internacional, que cria processos sustentáveis equilibrando tecnologia e artesanato, com um olhar para o desenvolvimento colaborativo, Matheus Cardoso, designer mineiro que aposta na alfaiataria street, Sau, marca de moda praia da estilista cearense Marina Bitu e a Hist, da estilista também cearense Giuliana Braide, destacada no report global da WGSN e que une a estética do streetwear com a alfaiataria desconstruída. Já as marcas Foz e Heloísa Faria – que participaram com fashion filmes na edição passada – fazem sua primeira apresentação presencial.

A edição do SPFWN56 encerra o Festival SPFW+ Origens/Ressignificar, que teve início em maio deste ano e que entrou em contato com nossas raízes mais profundas para ressignificar e compartilhar conhecimentos, transformando ideias e destacando a importância das pessoas e do coletivo.

Abaixo, line up completo:

08 de novembro

10h00 Patrícia Viera – Iguatemi São Paulo

12h00 João Pimenta – Iguatemi São Paulo

14h30 Depedro – Iguatemi São Paulo

16h00 Helô Rocha – Externo

17h30 Korshi 01 – Komplexo Tempo

19h00 SAU – Komplexo Tempo

20h00 Martins – Komplexo Tempo

21h30 Artemisi – Komplexo Tempo

09 de novembro

10h00 FOZ – Iguatemi São Paulo

12h00 The Paradise – Iguatemi São Paulo

14h30 Marina Bitu – Iguatemi São Paulo

16h00 Mateus Cardoso – Externo

17h30 Sou de Algodão – Komplexo Tempo

18h30 Rafael Caetano – Komplexo Tempo

19h30 TA Studios – Komplexo Tempo

20h30 Walério Araújo – Komplexo Tempo

21h30 Handred – Externo

10 de novembro

12h00 Greg Joey – Iguatemi São Paulo

14h30 Apartamento 03 – Iguatemi São Paulo

17h30 Ronaldo Silvestre – Komplexo Tempo

18h30 David Lee – Komplexo Tempo

19h30 Weider Silveiro – Komplexo Tempo

20h30 HIST – Komplexo Tempo

21h30 Dendezeiro – Komplexo Tempo

11 de novembro

10h00 Ateliê Mão de Mãe – Iguatemi São Paulo

12h00 Joao Maraschin – Iguatemi São Paulo

14h30 Angela Brito – Iguatemi São Paulo

17h30 Rocio Canvas – Komplexo Tempo

18h30 AZ Marias – Komplexo Tempo

19h30 Renata Buzzo – Komplexo Tempo

20h30 Santa Resistência – Komplexo Tempo

21h30 Forca Studio – Komplexo Tempo

12 de novembro

16h00 Lino Villaventura – Iguatemi São Paulo

17h30 LED – Komplexo Tempo

18h30 Lucas Leão – Komplexo Tempo

19h30 Heloísa Faria – Komplexo Tempo

20h30 Gefferson Vila Nova – Komplexo Tempo

21h30 Bold Strap – Komplexo Tempo

