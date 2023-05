SPFW: Weider Silveiro resgata técnicas manuais aprendidas na infância

Divulgação/@agfotosite Fuxico e tapeçarias em malhas foram os recursos artesanais utilizados pelo estilista na SPFW55

O estilista Weider Silveiro fechou o penúltimo dia de desfiles da SPFW N55 neste sábado (27). O designer piauiense fez um resgate de suas origens e transformou todo seu conhecimento artesanal em peças elegantes para a semana de moda.

As criações feitas com técnica de fuxico e tapeçarias remetem à simplicidade e ao cuidado do feito à mão, mas as roupas também mostraram uma feminilidade contemporânea e forte, com referências minimalistas e urbanas.

A cartela de cores utilizada pelo estilista foi enxuta, mas com contrastes marcantes. Nuances de preto, canela, laranja e verde coloriram a coleção que foi apresentada por diversos modelos, incluindo celebridades como Ilana Sales.

