SPFW terá venda limitada de ingressos para exposições e desfiles

A edição N54, que encerra o Festival SPFW+IN.PACTOS, de Criatividade, Moda, Arte, Sustentabilidade, Inovação, Conhecimento, trará uma importante ocupação urbana, contribuindo para mais uma vez ressignificar territórios e redesenhar novas vocações na cidade.

Com curadoria de Carollina Lauriano, a ocupação trará um olhar da arte contemporânea para a moda a partir de coletivos de artistas racializados, indígenas e trans a fim de discutir questões de identidades e pertencimento, transformando o entorno do Komplexo Tempo, na região da Mooca em São Paulo, em uma galeria a céu aberto.

Comprometido com processos de transformação e inovação nas áreas criativas, o Festival SPFW+IN.PACTOS propõe também ampliar a discussão sobre o enorme potencial da moda em sua busca por reinvenção em direção a uma economia circular. Em parceria com o INMODE e o Instituto Sustentabilidade Textil em Moda, o Festival abraça o III Congresso internacional de Sustentabilidade em Têxtil e Moda, que antecede a SPFW N54, de 9 a 11 de novembro, destacando as práticas dos ODS na cadeia da moda.

A questão dos resíduos têxteis é um dos temas centrais. A cada ano milhões de toneladas de roupas são vendidas, usadas e descartadas. Somente na cidade de São Paulo são recolhidas diariamente mais de 50 toneladas, que vão para aterros. O tema ganha destaque na SPFW N54.

Uma grande instalação com resíduos têxteis permeará o evento, materializando desafios e soluções a partir de um trabalho conjunto entre a professora Francisca Dantas Mendes, coordenadora do Núcleo de Apoio a Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e Moda – NAP-Sustex da USP, e o estilista Gustavo Silvestre, do projeto Ponto Firme.

Ingressos

O número de ingressos à venda é limitado. Haverá uma pré venda inicial nos dias 24 e 25 de outubro para clientes do C6 Bank, patrocinador do evento. Para o público em geral, a partir de 26 de outubro.

SPFW + HUB Acesso somente ao local do evento e não à sala de desfiles. Este ingresso permite participar de todas as áreas de ativações, exposições, bares, restaurantes, desfiles abertos, entre outros atrativos. Sessão única: 14h às 21h30: – R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia).

SPFW + INSIDE Acesso ao local do evento + acesso aos desfiles referentes ao horário da sessão escolhida

SESSÃO 1 – 15h às 17h – 3 desfiles (R$ 330,00/R$ 165,00). SESSÃO 2 – 18h às 21h30 – Dias com 3 desfiles (R$ 420,00/R$ 210,00). Dias com 4 desfiles (R$560,00/R$ 280,00).

SPFW + CLUB Acesso ao hub + desfiles por sessão + lounge + Credencial SPFW + acesso prioritário a sala de desfile (minutos antes da abertura da mesma) + vaga para 1 veículo comum + Welcome drink + kit SPFW

SESSÃO 1 (3 desfiles) – 15h às 17h – (R$ 1.190,00/R$ 595,00) SESSÃO 2 – 18h às 21h30. Dias com 3 desfiles (R$ 1.390,00/R$ 695,00). Dias com 4 desfiles (R$1.540,00/R$ 770,00)

Onde comprar: plataforma Sympla

Os horários são sugestões marcadas no line-up, ainda a ser divulgado, mas que poderão sofrer ajustes, com a possibilidade de atraso inerentes ao evento.

