Divulgação – SPFW propõe temas “Origens” e Ressignificar” para a sua nova edição

O SPFW N55, que acontece de 25 a 28 de maio, abre o Festival SPFW+ ORIGENS/Ressignificar, parte de uma trilogia que se iniciou em 2021. Neste ano, o SPFW mais uma vez abraça as transformações da sociedade e propõe os temas “Origens e Ressignificar”, em uma provocação sobre quem somos e o que nos une como coletivo humano criativo, destacando o caráter diverso e plural impresso em nossa expressão artística e estética.

“A criação vai muito além da representação, é um modo de significar. A experiência estética é fundamental para materializar valores e visões compartilhadas de mundo e do que significa ser humano. O resgate desses valores se dá com o aprofundamento da consciência coletiva e no reconhecimento de nossas raízes e origens. É a partir das pessoas, do reconhecimento do valor de cada indivíduo e sua força como coletivo, que é possível gerar novos símbolos, imagens e valores, novas referências que nos ajudem a ressignificar comportamentos e conceitos”, afirma a organização do evento em nota.

“O evento sempre acreditou na força do coletivo para ressignificar, transformar e compartilhar ideias, conhecimentos e experiência para promover mudanças positivas”, afirma Paulo Borges, diretor criativo do SPFW.

O SPFW ocupará diversos espaços da cidade: o hub criado no Komplexo Tempo, no bairro da Mooca; o Senac FAU, na Lapa; o Iguatemi São Paulo e diferentes locações em endereços históricos. Ao todo, serão 41 desfiles, sendo 31 presenciais e 10 fashion filmes.

A pré-abertura da temporada será no Theatro Municipal, na noite de 22 de maio, com o desfile do estilista João Pimenta que comemora 20 anos de carreira. Neste dia, mais de 500 ingressos serão disponibilizados pelo site do teatro para estudantes e o público em geral.

O evento celebra a reconhecida relação da criação artística de João Pimenta com as artes cênicas, evidenciada nos palcos e nas passarelas através de seus figurinos premiados e suas coleções memoráveis, reiterando a vocação transversal da moda como destacado vetor da Economia Criativa.

No dia 24, o SPFW e o Iguatemi São Paulo convidam para sessão especial de apresentação dos fashion filmes que integram a edição 55 da temporada de moda:

Corcel

Depedro

Favue

Foz

Irrita

Modem

Naya Violeta

A exibição será seguida de um bate papo com os estilistas. O encontro será apresentado e mediado pela jornalista Camila Yahn, editora do spfw.com.br e do FFW, e pela consultora de estilo Barbara Migliori.

Sete marcas estreiam nesta edição:

Foz, criada em 2020 e que reúne moda e artesanato, ancestralidade e cultura brasileira;

Gefferson Vila Nova, streetwear masculino made in Bahia;

Rafael Caetano, com criações focadas para o público LGBTQIA+;

The Paradise, com Thomaz Azulay e Patrick Doering na criação e seu surrealismo fantástico em estampas exuberantes;

Marina Bitú, da estilista cearense de mesmo nome, com criações comprometidas com o desenvolvimento sustentável e que expressam saberes manuais centenários;

Forca Studio e sua estética cowboy do asfalto e vivências na capital paulista;

David Lee, que também vem do Ceará e apresenta uma alfaiataria que encontra o sportwear dentro de uma inspiração nordestina.

CRIA COSTURA, ACELERADORA CRIATIVA

Durante os quatro dias de evento, o Cria Costura, Aceleradora Criativa apresenta, no Komplexo Tempo, uma exposição rotativa de 10 looks por dia. As peças expostas foram elaboradas durante a 3a edição do programa, realizado nas regiões de Brasilândia e Cidade Tiradentes, na cidade de São Paulo, a partir de técnicas e conceitos que estão transformando a maneira de fazer moda: mais consciente e responsável.

No processo de imersão criativa e capacitação técnica, os participantes utilizaram o método zero waste aplicado à modelagem, que tem como objetivo ocupar ao máximo a superfície do tecido, minimizando a produção de resíduos têxteis. Foram desenvolvidas três modelagens para uso comum, e o desafio consistia em criar modelos únicos a partir destas bases com a aplicação de penses, pregas, drapeados, jabours, plumas recicladas e recortes. Esses moldes poderão ser acessados para uso comum através de um QR Code que estará disponível para o público do evento.

O programa Cris Costura, Aceleradora Criativa foi criado pelo INMODE – Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa, e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ele identifica e promove talentos, transformando competências técnicas de costura em habilidades de valor agregado

LINE UP

22 de Maio

20h00 – João Pimenta – Theatro Municipal

24 de Maio

10h00 – Fashion Filmes – Iguatemi São Paulo

14h30 – Isaac Silva – Ocupação 9 de Julho

25 de Maio

10h00 – Igor Dadona – Senac Faustolo

11h00 – Gefferson Vila Nova – Senac Faustolo

12h30 – Patrícia Viera – Iguatemi São Paulo

14h30 – TA Studios – Iguatemi São Paulo

17h00 – Ponto Firme – Copan Rua

19h30 – Localiza – Komplexo Tempo

20h30 – Meninos Rei – Komplexo Tempo

21h30 – Martins – Komplexo Tempo

26 de Maio

10H00 – Rafael Caetano – Senac Faustolo

11h00 – Ronaldo Silvestre – Senac Faustolo

12h30 – Apartamento 03 – Iguatemi São Paulo

14h30 – Mnisis – Iguatemi São Paulo

19h00 – Dendezeiro – Komplexo Tempo

20h30 – LED – Komplexo Tempo

21h30 – The Paradise – Komplexo Tempo

27 de Maio

10H00 – Maurício Duarte – Senac Faustolo

11h00 – Silvério – Senac Faustolo

12h30 – Renata Buzzo – Iguatemi São Paulo

14h30 – Marina Bitú – Iguatemi São Paulo

16h30 – Forca Studio – Av. Henry Ford, 1700

18h30 – Thear – Komplexo Tempo

19h30 – AZ Marias – Komplexo Tempo

20h30 – Santa Resistência – Komplexo Tempo

21h30 – Weider Silveiro – Komplexo Tempo

28 de Maio

11h00 – Fernanda Yamamoto – Ed. Virgínia – Rua Martins Fontes, 205

17h30 – Walério Araújo – Komplexo Tempo

18h30 – David Lee – Komplexo Tempo

19h30 – Greg Joey – Komplexo Tempo

20h30 – Lino Villaventura – Komplexo Tempo

TRANSMISSÃO E COBERTURA

Haverá transmissão online dos desfiles nos Instagrans e TikToks @iguatemi e @spfw. Além disso, os desfiles desta edição serão disponibilizados em todas as plataformas do SPFW incluindo You Tube, Facebook e o site www.spfw.com.br

LOCAIS

Komplexo Tempo – Av. Henry Ford, 511 / Mooca – 18h às 22h;

Iguatemí São Paulo – Av. Brig. Faria Lima, 2.232 – 12h30 às 14h30;

Senac Lapa Faustolo – R. Faustolo, 1347 – 10h às 12h.