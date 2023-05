SPFW: Com Correios, marca apresenta selo em homenagem a Cora Coralina

Divulgação Em parceria com os Correios, Thear Vestuário apresenta selo personalizado em homenagem a poetisa Cora Coralina no SPFW

A terceira participação da Thear Vestuário, assinada pelo empreendedor e diretor criativo Theo Alexandre, no SPFW será inspirada na vida da poetisa e doceira Cora Coralina. Após uma imersão na Cidade de Goiás para buscar as raízes e inspirações da ilustre goiana, o estilista recebeu o aval da filha e do neto de Cora, Vicência e Rubio, por meio de uma carta escrita à mão. A iniciativa despertou na marca o desejo de amplificar ainda mais essa homenagem a Cora ao propor aos Correios um Selo Personalizado “Todas as Coras”.

“A iniciativa surgiu a partir do envio de uma carta escrita à mão por Vicência, a filha de 95 anos da poetisa Cora Coralina, e endereçada a mim. Como falamos de passado e presente na coleção ‘Todas as Coras’ entendemos que havia um simbolismo importante, um resgate de comportamentos antigamente habituais e atualmente pouco praticados, mas que demonstram carinho, afeto e memórias eternas, como o ato de escrever cartas”, explica o estilista.

Segundo Leandro Pires, consultor e produtor executivo da Thear Vestuário, o projeto de parceria foi apresentado aos Correios em Goiás, visando não somente resgatar a prática de se escrever cartas, mas como forma de imortalizar Cora Coralina na criação do selo personalizado. “Batizado de ‘Todas as Coras’, remetendo ao nome da coleção da Thear que será apresentada no SPFWN55, traremos o rosto da poetisa e doceira goiana estampado com assinatura do estilista Theo Alexandre, empreendedor da Thear. Uma grande honra para a História goiana, para a Literatura e para o Turismo regional – já que a cidade de Goiás é Patrimônio Mundial da Unesco”, diz ele.

O selo ‘Todas as Coras’ será apresentado durante o desfile da Thear, neste sábado, 27 de maio, às 18h30, no Komplexo Tempo, e a solenidade de lançamento oficial será feita em Goiânia, no final do mês de junho, durante a Exposição Todas as Coras, no ateliê da designer Eleonora Hsiung – parceira da Thear.

Fonte: Mulher