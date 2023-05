Divulgação SPFW: Apartamento 03 apresenta coleção em homenagem a Estevão Silva

Para a 55ª edição da SPFW, a Apartamento 03 apresentou, nesta sexta-feira (26), a coleção “Silva” em parceria com a marca de calçados Pura. A coleção de verão 2024 é inspirada nas obras de naturezas-mortas do artista Estevão Silva, considerado o primeiro pintor negro de destaque do século XIX, formado pela Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro.

Em uma collab especial com a Pura, todos os calçados foram desenvolvidos especialmente para o desfile. Foram produzidos cerca de 30 pares de três modelos diferentes, usando couro e tecidos da coleção Silva.

Com uma cartela de cores ousada e estimulante, tons clássicos como preto, off-white e vinho complementam tons de azul ou verde metalizado. As estampas, também inspiradas nas obras de Estevão Silva, evocam a conexão entre o fruto, a terra e a fertilidade da terra brasileira.

“Filho de escravizados que ‘…não é possível que haja cor mais exata, desenho mais precioso, do que a cor e o desenho… que se veem em suas telas’ – O verão 2024 da Apartamento 03 mergulha nas narrativas acerca do pintor Estevão Roberto Silva, e raros são os registros que contam a história do primeiro artista negro formado na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro no século XIX”, conta Luiz Claudio, estilista e diretor criativo da marca.

Para esta coleção, Apartamento 03 resgata as técnicas de atelier e investe em plissados e transparências, além de manter a essência da marca através da alfaiataria elegante e bem cortada. A busca por uma arte brasileira genuína impulsionou o pintor de naturezas-mortas a questionar as normas artísticas do seu tempo.

Em “SILVA”, Luiz Cláudio, que também tem Silva no sobrenome, faz uma releitura dos valores cultivados até então, trazendo potência desde o nome à concepção das peças. O resultado é uma coleção marcante, contemporânea e significativa.

SILVA é sobre atravessar o tempo, é sobre uma resistência e construção, é permanência simbólica.

Fonte: Mulher