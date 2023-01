SP reduz em 1,1 p.p. o imposto sobre combustível de aviação até 2024

Agência Brasil/Wilson Dias Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou um decreto nesta terça-feira (10) que reduz em 1,1 ponto percentual o imposto sobre o combustível de aviação, o QAV (Querosene de Aviação) até dezembro de 2024.

Com isso, a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cairá de 13,3% para 12%.

O governador também anunciou 150 novos voos pelo estado. Segundo Freitas, o aumento da frota aérea possibilitará a redução do imposto estadual.

“Vamos fazer todo esforço para somar todo, com o setor de aviação e turismo, para que a gente tenha cada vez mais movimentos, cada vez mais oferta de assentos. E no final das contas, esse aumento de oferta de assentos, além de contribuir para a conectividade é o que vai produzir redução de tarifa. É aquilo que o consumidor vai perceber na ponta”, disse.

A Petrobras anunciou na semana passada a redução de 11,6% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras.

O combustível é responsável por 40% dos custos totais das companhias aéreas, impactando diretamente no preço das passagens.

