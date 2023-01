SP promove a 41ª edição do Programa Recreio nas Férias

Reprodução: pixabay Programa Recreio nas Férias

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realiza a partir desta segunda (9), a 41ª edição do Programa “Recreio nas Férias” em 64 polos, sendo os 58 CEUs, 3 CECIs, 2 Instituições – Jardim Jaraguá I e Jardim Jaraguá II (DRE MP) e a EMEF Bernardo O’Higgins.

O prefeito Ricardo Nunes acompanhou as ações na manhã de hoje, no Centro Educacional Unificado (CEU) Quinta do Sol, na Zona Leste da capital. “Serão diversas atividades como dança, capoeira e brinquedos com o nosso pessoal acompanhando e monitorando”, explicou.

Com o tema “O brincar e a paz é a gente que faz”, a ação promovida pela SME, por meio da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU), terá três semanas de duração, entre os dias 9 e 27 de janeiro de 2023, das 9h às 16h.

Além das atividades recreativas, diariamente, crianças e adolescentes vão receber três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. No ano passado, de forma inédita, a SME já ofereceu 92 mil refeições aos estudantes no período de recesso escolar, em julho.

No “Recreio nas Férias” de 2023, a SME espera atender aproximadamente 17 mil crianças e adolescentes de 4 a 14 anos. A ação é aberta para a comunidade, ou seja, qualquer criança e adolescente, nesta faixa etária, que esteja passando as férias na cidade de São Paulo pode participar. Não é necessário fazer parte da Rede Municipal de Ensino.

Durante a programação, serão oferecidas atividades de esporte, lazer, recreação e arte, como apresentações culturais, contação de histórias, oficinas, jogos e brincadeiras diversas com brinquedos infláveis, passeios e outras atividades, ocupando os diversos espaços dos CEUs/Polos como: saguões, salas multiuso, biblioteca, quadras, entre outros. Toda a programação é gratuita.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Educação fechou novas parcerias para receber as crianças e adolescentes participantes do Recreio nas Férias 2023 para passeios e visitas durante a programação que se inicia em janeiro de 2023. Entre eles, estão o Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu da Casa Brasileira, Museu Afro Brasil, Zoológico de SP, Palácio do Governo, Assembleia Legislativa, Corinthians Sport Clube, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, o Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, etc.

“O CEU é um espaço para encurtar as distâncias sociais. O filho do rico viaja ou frequenta um clube nas férias. A criança da escola pública não tinha alternativa, mas agora tem. É o Recreio nas Férias com atividades de recreação, teatro, esporte, cultura e passeios”, afirmou o secretário de Educação, Fernando Padula.

O Recreio nas Férias considera as necessidades das crianças e adolescentes, como o acesso à cultura, lazer, recreação lúdica/cultural, entre outras. O projeto pretende ampliar o repertório cultural, a socialização e o conhecimento do mundo ao seu redor, além de criar ambientes lúdicos e funcionar como uma ferramenta de desenvolvimento da educação integral e inclusiva.

Fonte: IG Política