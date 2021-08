SP: Prefeitura tem 550 vagas com salário de até R$ 3 mil; cadastro acaba amanhã

Foto: Reprodução/Prefeitura de SP Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo oferece 550 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo) até as 18h desta quarta-feira (18). As vagas podem ser preenchidas neste link .

Após o cadastro, se forem chamados pelo telefone 3357, os candidatos devem comparecer pessoalmente numa unidade do Cate para participar do processo seletivo.

Uma das oportunidade é de atendente de lanchonete, com 50 vagas e salário de R$ 1.100. Para ocupar esse posto é necessário ter ensino médio completo e não precisa ter experiência anterior.

Com o mesmo salário, há também a oportunidade para consultor de vendas. Com 40 vagas, interessado deve ter ensino fundamental incompleto e também não precisa ter experiência anterior na função.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso, disse para a Folha de São Paulo que o cadastro online teve início na pandemia e é totalmente seguro. ” Durante o período de pandemia, o link do banco de talentos foi adotado para que o processo seletivo seja feito de forma segura para todos”, afirma.