SP: Prefeitura reforça acolhimento à população de rua nas noites frias

Mais uma frente fria deve provocar recordes de baixa temperatura na cidade de São Paulo na próxima quarta-feira (28). Com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o prefeito Ricardo Nunes anunciou a criação de uma força-tarefa para reforçar o acolhimento à população em situação de rua.

Serão montadas cinco tendas em pontos estratégicos para distribuição de sopa, cobertores, agasalhos e kits de higiene em diferentes regiões da capital. Os pontos escolhidos foram a Praça da Sé (região Central), Praça Princesa Isabel (Luz), Praça Barão de Tietê (Mooca), Praça Salim Farah Maluf (Santo Amaro) e Praça Miguel Dell’erba (Lapa).

A previsão da prefeitura é que sejam fornecidos 5 mil pratos de sopa por noite nessas tendas, 3,2 toneladas de agasalhos e cobertores em parceria da gestão municipal com a Cruz Vermelha, além dos kits de higiene. A ação conta também com a participação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDHC), Defesa Civil e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Equipes do Programa Consultório na Rua farão visitas às tendas de acolhimento para eventuais atendimentos médicos. Também estarão disponíveis ônibus para transportar as pessoas que desejarem ser acolhidas e pernoitar nos centros oferecidos pela prefeitura.

Novas vagas no centros de acolhimento

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) anunciou que, também a partir da quarta-feira (28), serão abertas mais 817 vagas para abrigar a população em situação de rua, que se somam às 340 já disponíveis dentro da Operação Baixas Temperaturas.

A população que deseja ajudar as pessoas em situação de rua podem ligar de forma anônima para a Central 156 para solicitar uma abordagem social. Na ligação, é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está com o número aproximado, citar pontos de referência, além de características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida.