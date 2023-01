SP: Prefeitura investiu R$ 8,88 bilhões em políticas públicas em 2022

Reprodução: Guilherme Cunha – SMTUR Prefeitura de SP





A Prefeitura de São Paulo registrou em 2022 recorde de investimentos em políticas públicas, especialmente nos bairros da periferia da cidade.

Os valores empenhados chegaram a R$ 8,88 bilhões durante o ano, mais que dobrando as cifras do ano anterior. As perspectivas para 2023 são ainda melhores, com orçamento sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes de R$ 11,5 bilhões para investimentos na Capital paulista.

Segundo o prefeito, o valor para políticas públicas teve destinação prioritária à periferia. “É o maior da história da cidade. Foram exatos R$ 8.884.328.004,38. Esse montante e o dinheiro em caixa representam o trabalho de uma gestão eficiente que tornou a cidade num canteiro de obras e com uma excelente saúde financeira”, explicou Nunes.

Veja abaixo os investimentos realizados pela Prefeitura de São Paulo desde 2003, já com os valores corrigidos pela inflação em novembro de 2022.

*Ano* *Valor Empenhado* 2003 R$ 3.223.291.373,43 2004 R$ 1.992.453.883,87 2005 R$ 1.094.371.832,46 2006 R$ 3.711.554.858,81 2007 R$ 4.355.535.312,00 2008 R$ 5.159.734.461,34 2009 R$ 4.097.171.794,66 2010 R$ 4.581.895.317,18 2011 R$ 5.456.701.984,84 2012 R$ 5.838.474.770,66 2013 R$ 5.315.693.072,65 2014 R$ 6.138.158.688,44 2015 R$ 4.981.673.046,36 2016 R$ 3.700.747.245,09 2017 R$ 2.229.871.279,60 2018 R$ 2.784.952.830,20 2019 R$ 3.597.824.230,38 2020 R$ 4.684.861.666,42 2021 R$ 3.636.989.938,43 2022 R$ 8.884.328.004,38

Obras em 2022

A Prefeitura de São Paulo iniciou, deu continuidade ou concluiu cerca de 1.300 obras em todas as regiões em 2022. Os destaques ficam para Habitação, com construção e entregas de 1.983 unidades habitacionais de um total de 5.265 já entregues pela atual gestão, e para Saúde, na qual foram aplicados recursos em reformas e em novos equipamentos. Já a área de Educação, considerada também prioritária da gestão municipal, teve investimentos para a construção, ampliação e reforma de escolas e centros de educação infantil.

Outras áreas como Mobilidade, Transporte, Urbanismo com valores destinados ao recapeamento de vias, pavimentação, Operação Tapa-Buraco, recuperação e reforço de pontes e viadutos e reforma e acessibilidade em calçadas, Assistência e Desenvolvimento Social e Segurança.

Investimentos em 2023

A negociação bem-sucedida da Prefeitura com o governo federal envolvendo a cessão do Campo de Marte também tem reflexos na perspectiva positiva para os investimentos em 2023. O acordo extinguiu a dívida do município com a União no valor de quase R$ 24 bilhões, liberando recursos para investimentos preferenciais em ações do Programa de Metas da Prefeitura, com destaque para áreas de Habitação, Mobilidade, Saúde, Educação e Assistência Social.

Os investimentos da Prefeitura de São Paulo de R$ 11,5 bilhões em políticas públicas serão regionalizados para fazer com que as áreas da cidade com os piores indicadores de vulnerabilidade e com déficit de infraestrutura urbana sejam priorizadas de forma estruturada e sistemática no Orçamento municipal, possibilitando o atendimento continuado de demandas por novos serviços públicos nos setores com maior necessidade de intervenção do poder público.

