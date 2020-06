SP pode atingir 18 mil mortes por Covid-19 até 30 de junho, diz governo

Divulgação/Governo de SP Doria disse que se houver invasão em São Paulo, invasores responderão criminalmente

Em coletiva nesta segunda-feira (15) realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria manifestou repúdio às invasões de hospitais , como ocorreu no hospital de campanha do Anhembi no dia 4, em São Paulo, e mais recentemente no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, neste dia 12. As invasões foram incitadas, inclusive, por Jair Bolsonaro.

“Lamentávelmente uma figura da república incitou outras invasões. Quero dizer que invadir é crime e agredir é crime. Se houver outra tentativa de invasão de hospitais públicos, municipais ou estaduais, sejam de campanha ou de outra natureza, em São Paulo, a segurança pública saberá agir e fazer a criminalização desses invasores, sejam parlamentares ou não”, declarou.

“A condição de parlamentar não dá livre acesso e nem a condição de desrespeitar a lei, a doença e a medicina. Um mandato não significa impunidade. Se voltarem a tentar invadir, receberão o tratamento adequado como invasores, e repito: inclusive, criminalmente”, completou.