SP: Ministério Público abre investigação contra Haddad por improbidade

Filipe Araujo/ Fotos Públicas Ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT)

O Ministério Público de São Paulo abriu investigação contra suposta improbidade administrativa cometida pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e outras seis pessoas durante o mandato do petista.

Em abril, a Justiça Federal apresentou inquérito civil a partir de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, com a Lava-Jato. Ao ser identificado irregularidades que teriam ocorrido em São Paulo, as ações foram encaminhadas para o MP estadual na última semana.

Neste inquérito, o promotor de Justiça Silvio Antonio Marques, ressaltou um pedido de urgência no atendimento das solicitações do procedimento pelo fato das prescrições acontecerem no final deste ano.

Léo Pinheiro teria sido procurado pelo ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, após as eleições municipais, em 2013. Segundo o exposto na Lava-Jato, João teria cobrado o pagamento de 5 milhões de reais referente à quitação de uma dívida de campanha de Haddad.

A solicitação de pagamento tinha o conhecimento de Antônio Donato, ex-secretário de governo de Haddad, e Chico Macena, tesoureiro na época da campanha. Ambos também são investigados pelo Ministério Público.