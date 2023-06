SP: falha na Linha 5-Lilás causa lentidão e deixa plataformas lotadas

Montagem iG / Imagens: reprodução Twitter – 15.06.2023 Falha na sinalização da Linha 5-Lilás causa lentidão desde a madrugada desta quinta-feira (15)

Falha na sinalização da Linha 5-Lilás causa lentidão nas estações e lota plataformas na manhã desta quinta-feira (15), na capital paulista. Segundo a ViaMobilidade, empresa responsável pela operação e manutenção da linha, o problema é registrado desde a madrugada de hoje.

A companhia informou que técnicos atuam no local a fim de minimizar “impactos da falha de sinalização registrada às 4h42 entre as estações Moema e AACD-Servidor”.

“No momento, os trens circulam de forma manual nesse trecho e com maior tempo de parada nas estações. Nas demais estações, a operação é normal”, informou a ViaMobilidade em nota.

Ainda não há previsão de normalização das operações.

Nas redes sociais, passageiros se queixam de não conseguirem embarcar e da lentidão dos trens.

“Estação Capão Redondo com lotação de passageiros antes mesmo da escada rolante e catracas. Está impossível embarcar na linha 5 Lilás”, relatou um usuário.

Estação Capão Redondo com lotação de passageiros antes mesmo da escada rolante e catracas. Está impossível embarcar na linha 5 Lilás. #BDSP pic.twitter.com/4hcdcFUBnG — Danilo Henrique (@profedanilo) June 15, 2023









Em outra publicação, ele disse que estava tentando embarcar havia 30 minutos.

Linha 5 Lilás com falha no sistema, maior intervalo entre os trens e superlotação. Estou há meia hora tentando embarcar. #BDSP pic.twitter.com/dEJIX52jRW — Danilo Henrique (@profedanilo) June 15, 2023









Outra usuária registrou a lotação nas plataformas:

bom dia bem gostoso linha lilás pic.twitter.com/B3306Y1SgZ — thami 𝓇𝑜𝒹𝓇𝒾𝑔𝓊𝑒𝓈 (@rm_vish) June 15, 2023





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Nacional