SP: equipes retomam buscas por sobreviventes das chuvas nesta terça

As buscas por sobreviventes após o temporal que devastou o litoral norte de São Paulo foram retomadas na manhã desta terça-feira (21) pelas equipes de resgate. Segundo a última atualização do governo estadual, ao menos 40 pessoas morreram após as chuvas , sendo 39 em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Conforme os dados, outras 36 pessoas também estão desaparecidas. As equipes concentram esforços, principalmente, em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, região que teve maior número de vítimas.

Juquehy foi outro bairro severamente afetado pela tempestade e, entre segunda (20) e terça, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra no local. O bairro fica a cerca de 50 km da região central e o acesso por terra está bloqueado devido aos estragos causados pela chuva.

Além de fazer a busca de vítimas, as equipes de resgate também trabalham para desobstruir a rodovia Rio-Santos e possibilitar o acesso por terra. No momento, são dois os pontos de interdição total — Guaecá e Praia Preta —, e outros 10 com bloqueios parciais após deslizamentos de terra, entre eles, o trecho de Maresias.

A Mogi-Bertioga continua totalmente bloqueada e não tem previsão de liberação. A rota alternativa entre o litoral e São Paulo é a Rodovia dos Tamoios (SP-99), que já foi liberada.

Alguns moradores da costa sul de São Sebastião ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico. Em todo o estado, o total de desalojados é de 1.730 e de desabrigados, 766.

Participam das buscas bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores que foram afetados pelas chuvas . Diversas casas acabaram sendo arrastadas e levadas pela terra devido aos deslizamentos .

