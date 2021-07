SP: Cadeirante é atropelado por motociclista na calçada; veja fotos

Reprodução Motociclista perdeu o controle e subiu na calçada

Um cadeirante foi atropelado na calçada por um motociclista que perdeu a direção, na área central de Botucatu (SP). A vítima foi socorrida e sofreu ferimentos leves.

O incidente ocorreu na manhã do último sábado (10), mas o boletim de ocorrência registrado nessa segunda-feira (12). Segundo o documento, o condutor trabalha como mototaxista e se envolveu em um acidente momentos antes do atropelamento. Ele teria batido na lateral de um carro, perdido a direção e subido na calçada.

Reprodução Vítima caiu no chão, próximo à sarjeta

O cadeirante estava acompanhado por uma mulher e aguardava na calçada, em frente a uma loja de conserto de celulares. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que a moto colidiu com a cadeira de rodas e jogou a vítima em direção à rua. O motociclista, porém, voltou e prestou socorro ao homem.

Além disso, o condutor transportava uma passageira, que também caiu no chão com o impacto. Tanto o cadeirante quanto a mulher foram socorridos por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhados ao Pronto-Socorro da cidade.